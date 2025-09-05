Una vecina de Telde denuncia trato vejatorio en la oficina de la Seguridad Social

Una vecina del municipio grancanario de Telde, identificada por sus iniciales como C. A. A., ha denunciado públicamente un episodio que, según sus palabras, pone en tela de juicio la calidad de la atención al ciudadano en las oficinas públicas. El relato fue recogido por el medio local Telde Actualidad, donde la afectada expone lo ocurrido en la oficina del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) ubicada en la calle Juan Negrín.

Según explicó al citado medio, los hechos se desarrollaron entre el miércoles 3 y el jueves 4 de septiembre, días en los que acudió a la oficina para gestionar un trámite relacionado con pensiones. Tras recibir instrucciones para volver al día siguiente con la documentación, regresó acompañada de familiares. Fue entonces cuando, según denuncia, una vigilante de seguridad comenzó a increpar a varios usuarios, insistiendo en que las gestiones solo podían realizarse con cita previa obtenida por internet.

La vecina mostró en su móvil que no había citas disponibles, pero aun así, la trabajadora le gritó, según su testimonio. Al intentar explicarse con una funcionaria, esta la invitó a abandonar el edificio, argumentando que había perdido las formas, algo que la afectada niega, asegurando que fue la vigilante quien inició el conflicto.