Más de 20 coches amanecen con las ruedas rajadas en La Garita

La mañana de este lunes fue distinta para los residentes del barrio de La Garita, en Telde. No fue el calor ni el tráfico lo que les sorprendió al salir de casa, sino una escena de auténtico ataque urbano: más de 20 vehículos amanecieron con las ruedas rajadas, en un episodio de vandalismo masivo que ha sacudido la tranquilidad de este núcleo costero.

El suceso afectó especialmente a la zona de la urbanización Los Melones y sus calles aledañas, donde coches y furgonetas estacionadas en la vía pública fueron objeto de un acto que muchos vecinos han calificado de “impune” y “salvaje”. Concretamente los vehículos que sufrieron daños fueron los aparcados entre la calle Torriani y Limonero.

Según testigos y afectados, los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes, en un horario en el que la mayoría de los residentes dormían. Al despertar, descubrieron que sus vehículos no podían moverse: los neumáticos habían sido reventados con objetos punzantes, dejándolos completamente inutilizables.

Las imágenes compartidas por los vecinos reflejan el alcance del daño: neumáticos rajados a propósito, ruedas completamente desinfladas y la indignación en los rostros de quienes dependen de sus vehículos para trabajar, llevar a sus hijos al colegio o atender necesidades básicas.

Un barrio golpeado por la sensación de abandono

Este acto vandálico no es un hecho aislado en La Garita. Diversos residentes denuncian que la inseguridad en el barrio ha ido en aumento durante los últimos años, con robos, daños a la propiedad y altercados que perturban la convivencia.

“¿Dónde está la vigilancia? ¿Dónde están las cámaras? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto?”, se preguntaban algunos vecinos visiblemente molestos.

Para muchos, lo ocurrido este lunes es la gota que colma el vaso. El ataque ha dejado a decenas de familias sin medios de transporte y con un gasto imprevisto en reparaciones, además del miedo a que se repita en el futuro.