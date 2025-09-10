Aika, la perra de asistencia que salvó la vida de su dueña en Melenara

El amanecer del martes en Melenara estaba envuelto en la calma habitual de un paseo matinal. Pero entre esa rutina costera, se tejía una escena que a punto estuvo de terminar en tragedia. Una mujer, de 51 años, caminaba acompañada de su fiel compañera, Aika, una perra de asistencia. Nadie imaginaba que en cuestión de segundos, el cuerpo de la mujer comenzaría a fallar, y que su vida dependería de la reacción de un animal.

Una crisis de hipoglucemia —silenciosa, traicionera, letal— se apoderaba de ella. Sus fuerzas se desvanecían, su mente se nublaba, y su cuerpo, sin señales claras para los ojos humanos, comenzaba a desplomarse. Pero Aika lo supo. Lo olió. Lo sintió. Y actuó.

La mayoría habría pensado que era solo un perro ladrando al viento. Pero los agentes de la Policía Nacional, patrullando casualmente por el muelle de Melenara, percibieron algo distinto en Aika, según informó Telde Actualidad. Su ladrido no era cualquiera: era insistente, directo, desesperado. Una súplica vestida de aullido.

Con una determinación feroz, Aika corrió hacia ellos, giró sobre sí misma, y los guio hasta donde yacía su dueña, cada vez más cerca de un desenlace irreversible. No hizo falta más. Los agentes comprendieron que algo grave ocurría. Lo que siguió fue una cadena humana de auxilio, pero fue una perra quien encendió la alarma.

El tiempo era vida: intervención urgente

Los minutos se contaban con angustia. La hipoglucemia, si no se trata de inmediato, puede causar daño cerebral, coma o muerte. Por eso, cuando los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) llegaron al paseo tras el aviso policial, sabían que cada segundo era crucial.

Aika, sin despegarse de su dueña, observaba todo. Firme. Silenciosa. Como si supiera que ya había cumplido su parte. Y lo había hecho. Gracias a su alerta temprana, los profesionales consiguieron estabilizar a la mujer antes de que el daño fuera irreversible.

La historia no sería la misma si no habláramos del entrenamiento de Aika. No fue formada en una escuela especializada, sino por el propio esposo de la mujer afectada, quien la adiestró para detectar estos episodios. Y ese vínculo, esa simbiosis, dio sus frutos en el momento más oscuro.

Aika fue más que un perro: fue alarma, fue puente, fue vida.

Vecinos presentes en la escena la describieron con lágrimas en los ojos como "un ángel con patas", una definición que se queda corta ante la magnitud de su gesto.