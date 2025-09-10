Así es como en Gran Canaria un local con «amor a primera risa» conquistó con papas chispa y hamburguesas

En la carretera general de Jinámar, donde el tráfico parece devorar cualquier atisbo de pausa, DVicio es un pequeño local ha logrado detener el tiempo con aromas caseros.

No nació de una gran inversión ni de un plan calculado al milímetro, sino de un deseo persistente y de dos letras que lo cambiaron todo: la D de Diego y la V de Violeta. Los niños dieron nombre al lugar y la pareja, Catherine Santana y Carlos Medina, con más ilusión que certezas, se lanzaron a emprender una aventura que desde el primer día se sostuvo con esfuerzo, cariño y mucho queso derretido.

El 8 de diciembre de 2024 abrieron a puerta cerrada, con las paredes aún desnudas y el miedo apretando más que las deudas. Dentro apenas había lo justo, salvo la voluntad de probar suerte y el apoyo de sus padres, que cuidaban al recién nacido mientras ellos trataban de dar forma a una cafetería distinta.

«Compaginar un emprendimiento tan duro con un niño recién nacido es bastante complicado. Pensamos en dejarlo, ya que fue un momento de colapso», recuerda Catherine. «Pero ya habíamos invertido toda nuestra ilusión y decidimos seguir».

El primer intento había sido en Las Remudas, aunque pronto comprobaron que aquel local escondido no estaba a la altura de la visión que compartían. Su sueño pasaba por un espacio más visible, un lugar donde cualquiera pudiera entrar, descansar un rato, abrir el portátil o tomarse un café sin prisas. «Mucha gente nos decía que hacía falta una cafetería aquí. No un bar al uso, sino un espacio para sentarte y estar a gusto», subraya. En la general de Jinámar encontraron esa visibilidad.

El local se cogió tal cual estaba y lo han ido vistiendo con paciencia, conscientes de que la verdadera reforma aún está por llegar. «Vamos poquito a poco porque somos una empresa muy pequeña.Queremos quitar la barra y hacer más sala», explica.

Mientras tanto, la rutina se organiza en dos turnos que encajan como engranaje: ella por la mañana, Carlos al mediodía y por la tarde, con el lunes convertido en día sagrado de descanso familiar. «Aquí estamos como en casa. Los clientes nos conocen y se trabaja muy a gusto», resume Catherine. «Jenny y Danny se ocupan de la cocina y Nereida comparte barra conmigo».

Los iconos de DVicio

Si algo define a este lugar es que los platos no nacen de modas importadas, sino de momentos íntimos transformados en recetas. «Uno de nuestros platos estrella me vino mientras estaba acostada en el sillón con mi hijo. Estoy todo el día dándole vueltas a la cabeza», confiesa.

De esa mezcla de intuición y cotidianeidad surgieron las papas chispa, hoy convertidas en emblema: papas cubiertas de queso cheddar, mostaza, kétchup, huevo, rulo de cabra, cebolla frita y salchicha. Al principio muchos las tacharon de «potingue», pero hoy son uno de los grandes éxitos de la carta. Tanto su nombre como el de la Golden Burger nacieron de sorteos en redes sociales, donde los propios seguidores bautizaron los platos.

La Golden Burger pronto se convirtió en otro icono: carne jugosa envuelta en una cascada de queso por fuera que cae como un manto irresistible. «La idea del queso por fuera fue mía.», reconoce Catherine. Otras recetas beben directamente de la memoria familiar, como la hamburguesa de rulo, inspirada en los pimientos asados que le encantaban a su madre. «Buscaba algo dulce con un sabor fuerte. Son sabores de infancia». Y en ese mismo espíritu nació la Bacon Burger la primera hamburguesa gourmet de la casa y aún hoy una de las más pedidas.

Bacon Burger / Andrés Cruz

La filosofía es sencilla: productos frescos y cocina casera que recuerdan a la mesa de casa. «Aquí todo lo hacemos nosotros: el majado, los guisos. La vuelta se deshilacha sola», explican. Esa autenticidad pronto atrajo a una clientela que ya forma parte de la familia.

Entre la clientela fiel destaca una pareja que repite cada viernes un mismo pedido , una señora llamada Nuria que la quiere como a una hija, así como otros clientes que les regalan detalles inesperados:un llavero de La Gomera, un bote de aceite o un pan de huevo comprado en el mercadillo.

Los gestos de cariño conviven también con momentos difíciles. Uno de los más duros fue la inundación del local, mientras su hijo con fiebre esperaba en casa. Esa mezcla ha marcado la esencia del proyecto , que se entiende como un espacio donde lo humano está por encima de lo material.

Más allá de la comida, lo que quieren transmitir es la sensación de estar en un lugar donde simplemente se está bien. «Queremos que la gente venga como a leer un libro o tomarse un café sin agobios». Con esa base sueñan crecer. Primero llegará la reforma del local y, después, la posibilidad de abrir en Tenerife. Sea cual sea el futuro, ambos saben que sin los padres de Catherine nada habría sido posible. Han cocinado paellas, ropa vieja y guisos que aún sostienen la carta y mantienen viva la memoria familiar en cada plato.