Luto por Juan Betancor, vecino y médico de Taliarte, que murió ahogado

Los servicios de emergencias rescataron ayer el cuerpo sin vida de Juan Betancor, vecino y médico de Telde, que falleció ahogado en la costa de Taliarte.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta a las 17.37 horas en la que se comunicaba que tres bañistas habían sacado del mar a un hombre que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le estaban realizando maniobras de reanimación. Los bañistas lo localizaron en una zona de rocas próxima a la costa. Un socorrista del Servicio de Salvamento en Playas continuó con la asistencia al afectado.

A su llegada, personal del SUC constató que permanecía en parada y continuó las maniobras sin obtener resultado.

La víctima, ha avanzado Teldeactualidad, es el médico Juan Betancor, de 73 años, muy querido y respetado en el municipio, donde veraneó desde su infancia y residía actualmente.

Juan Betancor / La Provincia

Betancor fue un reconocido médico nefrólogo. Durante muchos años residió en Venezuela, donde se casó, tuvo dos hijas y desempeñó su trabajo, antes de regresar a Gran Canaria. En la Isla, se asentó en Taliarte y formó parte de la Agrupación Socialista Juan Negrín.

«Los vecinos lo recuerdan como alguien siempre dispuesto, con una palabra amable y una mirada franca», informa Teldeactualidad.

Otros accidentes

Canarias registró en los primeros ocho meses del año 39 fallecidos por ahogamiento en sus costas, lo que supone, según la asociación Canarias, 1500 km de Costa, ocho menos (-17%) que el mismo dato del año pasado, cuando murieron 47 personas.

Solo en agosto se contabilizaron 33 afectados por accidentes en espacios acuáticos de las Islas, de los que nueve fallecieron, lo que lo convierte en el mes de mayor mortalidad en la que va de año, seguido de enero (8), abril y mayo (5 cada uno).