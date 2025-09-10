Luto por Juan Betancor, vecino y médico de Taliarte, que murió ahogado
«Los vecinos lo recuerdan como alguien siempre dispuesto, con una palabra amable y una mirada franca», recuerdan
Los servicios de emergencias rescataron ayer el cuerpo sin vida de Juan Betancor, vecino y médico de Telde, que falleció ahogado en la costa de Taliarte.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta a las 17.37 horas en la que se comunicaba que tres bañistas habían sacado del mar a un hombre que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le estaban realizando maniobras de reanimación. Los bañistas lo localizaron en una zona de rocas próxima a la costa. Un socorrista del Servicio de Salvamento en Playas continuó con la asistencia al afectado.
A su llegada, personal del SUC constató que permanecía en parada y continuó las maniobras sin obtener resultado.
La víctima, ha avanzado Teldeactualidad, es el médico Juan Betancor, de 73 años, muy querido y respetado en el municipio, donde veraneó desde su infancia y residía actualmente.
Betancor fue un reconocido médico nefrólogo. Durante muchos años residió en Venezuela, donde se casó, tuvo dos hijas y desempeñó su trabajo, antes de regresar a Gran Canaria. En la Isla, se asentó en Taliarte y formó parte de la Agrupación Socialista Juan Negrín.
«Los vecinos lo recuerdan como alguien siempre dispuesto, con una palabra amable y una mirada franca», informa Teldeactualidad.
Otros accidentes
Canarias registró en los primeros ocho meses del año 39 fallecidos por ahogamiento en sus costas, lo que supone, según la asociación Canarias, 1500 km de Costa, ocho menos (-17%) que el mismo dato del año pasado, cuando murieron 47 personas.
Solo en agosto se contabilizaron 33 afectados por accidentes en espacios acuáticos de las Islas, de los que nueve fallecieron, lo que lo convierte en el mes de mayor mortalidad en la que va de año, seguido de enero (8), abril y mayo (5 cada uno).
- La imprudencia de un grupo de jóvenes en la playa de Las Burras
- Parece Hawái pero está a media hora de Las Palmas de Gran Canaria: un refugio de lava y mar en el norte de la isla
- Todo listo para la gran inauguración de La Opalina, 'la mayor tienda de muebles de Canarias
- Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
- Un turista británico muere por salmonela tras comer pollo poco hecho en un hotel de Canarias
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- Nueva imprudencia medioambiental: interceptan una caravana de coches en la Reserva de Inagua pese a la prohibición