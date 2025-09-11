Telde espera con emoción la Bajada del Santo Cristo

«Es el mayor símbolo religioso de la Ciudad de Telde y uno de los de mayor veneración de Canarias, lo que hacen que sea un orgullo para mí el ser uno de sus portadores en sus Bajadas y Subidas anuales», manifestó el pregonero Cristo Tomás Medina Gómez, que inauguró ayer con su discurso las fiestas del Santo Cristo de Telde, que celebra hoy la bajada de la imagen después de la misa, prevista a las 19.30 horas, que estará presidida por Miguel Lantigua Barrera, párroco de San Agustín y San Bernardo de la capital Gran Canaria.

Cristo Medina, quien confesó que se bautizó, hizo su primera comunión y se confirmó en la iglesia de San Juan, «y ante la mirada del Santo Cristo», basó su pregón en «la importancia de valernos de instrumentos de participación comunitaria en la Iglesia para, entre otras cosas, hacer llegar de forma más nítida y efectiva el mensaje que Jesús nos propone».

El pregonero también pidió en su intervención terminar la rehabilitación integral de la basílica de San Juan, «que se empezó con la restauración de las torres y ha quedado a medio terminar, pues en el proyecto elaborado en su momento, entre otras actuaciones, estaban incluidos los techos que van en madera. También estaba incluido el suelo, que presenta un estado no uniforme y bastante estropeado».

«Con ilusión y alegría»

El párroco de San Juan Bautista, Antonio Juan López González, vivirá por segundo año consecutivo la Bajada del Santo Cristo. Horas antes del acto aseguró que vive estos momentos «con ilusión y nerviosismo porque todo salga bien, porque no deja ser una responsabilidad», y destacó que esta fiesta «tiene una ilusión y una alegría especial». López González manifestó que hay una gran devoción por la imagen en toda la Isla. El sacerdote subrayó que «voy descubriendo en este tiempo que llevo aquí que el Santo Cristo de Telde significa para esta ciudad mucha vida para la gente». También afirmó que «cualquier persona que tiene una dificultad que está pasando por una adversidad o que no lo está pasando bien, acude al Santo Cristo para presentarle esa realidad, y se la presenta porque encuentran en él la posibilidad de recuperar la vida. Recuperar aquello que está pidiendo, y luego también viene mucha gente en actitud de agradecimiento por lo que en su momento pidieron y se les ha concedido. Por eso para la gente de la ciudad y para todas las personas que viene el Santo Cristo simbolizan la vida, el recuperar aquello que se ha perdido».

López González también hizo referencia a la cantidad de gente joven que se acerca a la imagen. «Es algo que me ha sorprendido. Los veo que se sientan, tienen su ratito con él y se emocionan».

El párroco espera que este año haya más gente que los anteriores, como pasó en el Pino, que batió récord de asistencia, «quizás motivado por la Bajada de la Virgen del Pino y del encuentro, tanto en Vecindario como en Telde que vivimos en mayo y en junio, ha ido removiendo a muchas personas, que se acerquen estos días a verlo». El sacerdote recordó que el aforo en el interior de la basílica es limitado y que una vez que se complete el aforo ya no se podrá acceder a su interior, tanto en la Bajada, en la Subida como el Día del Santo Cristo.

Pantallas en el exterior

El Ayuntamiento de Telde informó que instalará por tercer año consecutivo una pantalla gigante y decenas de sillas en los exteriores de la Basílica de San Juan para que el público pueda seguir en directo la Bajada del Santo Cristo de Telde.

Esta iniciativa tiene como objetivo no dejar a ningún visitante que acuda al evento sin ver uno de los momentos más esperados del año por los devotos.

El alcalde, Juan Antonio Peña, explicó que «este acontecimiento trasciende lo religioso. Es una manifestación cultural, histórica y social que une a generaciones, refuerza la identidad de la ciudad y emociona a quienes lo viven desde cerca o desde la distancia».

El Consistorio recuerda que, además de esta instalación, el acto podrá seguirse a través de la señal de Radio Televisión Canaria y de sus canales digitales.