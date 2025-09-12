Telde refuerza el servicio de aguas y saneamiento con más de 80 actuaciones en la primera semana de septiembre

La Concejalía de Aguas y Saneamiento del Ayuntamiento de Telde continúa desplegando un plan intensivo de intervenciones en los distintos barrios del municipio, a través de la empresa mixta Aguas de Telde. Durante la primera semana de septiembre (del 1 al 7), se ejecutaron más de 80 actuaciones entre averías, fugas y reparaciones de red, además de trabajos de mantenimiento en las estaciones de bombeo (EBAR) y en la red de saneamiento.

En el área de distribución, se repararon nueve averías y se localizaron más de 40 fugas en distintos puntos del municipio, desde La Pardilla hasta Jinámar, con especial incidencia en calles como León y Castillo, Valsendero, Roque Nublo o Camino Juan Inglés. Además, se renovaron más de 40 metros de tubería en Camino La Era y en la Plazoleta Gloria Fuertes (Las Remudas), y se inició la sustitución de la red en varios cruces de la calle Matías Montero y su entorno.

Diferentes barrios

En cuanto al saneamiento, se llevaron a cabo limpiezas preventivas en las EBAR, reparaciones de arquetas y acometidas, así como desatascos en la red de diferentes barrios. Se realizaron trabajos destacados en el Barranco Silva, calles como Doctor Melián, Galo Ponte, y varias inspecciones en viviendas de La Data, Cura Gordillo o Guadarteme.

El concejal Juan Francisco Jiménez destaca que estas actuaciones "forman parte del compromiso del Gobierno municipal con la mejora constante de las infraestructuras básicas, garantizando el suministro y el saneamiento en todos los barrios". Asimismo, subrayó que "la planificación semanal permite actuar con rapidez y eficacia, resolviendo incidencias y modernizando tramos de red obsoletos para reducir pérdidas de agua y mejorar el servicio".