Este es el barrio de Gran Canaria que reveló cruces, franciscanos y un viaje en el tiempo

En pleno barrio histórico de Gran Canaria, un barrio conserva todavía las huellas de siglos pasados. Sus callejones de piedra, las cruces que emergen en las esquinas y los nombres heredados del tiempo narran silenciosamente una historia de fe, humildad y artesanía.

Ese lugar es el barrio de San Francisco, uno de los enclaves más emblemáticos de la isla, que el creador de contenidos canario Ángel Alonso recorre en su canal para explicar a miles de seguidores cómo la tradición franciscana y la cultura popular siguen vivas entre sus calles.

Las órdenes franciscanas y su llegada a la isla

“Hoy nos encontramos en uno de los barrios más emblemáticos de todo Gran Canaria: el barrio de San Francisco. ¿Por qué se llama barrio San Francisco? Porque en este barrio se asentaron las órdenes franciscanas”, explica Alonso, señalando los muros encalados que aún guardan la memoria de ese pasado.

Estas órdenes nacieron en la Edad Media, inspiradas por Francisco de Asís, y llegaron a Gran Canaria en 1610. “Eran mendicantes, lo que quiere decir que vivían a base de la limosna que le daba la gente, en una vida muy humilde. Eran los encargados en aquella época de proporcionar los cuidados a la gente de aquí”, recuerda el creador.

Acueducto en San Francisco / LP/DLP

Las cruces del Vía Crucis

Entre los símbolos más llamativos del barrio destacan las cruces que se reparten a lo largo de su trazado. “Estas cruces significan el Vía Crucis, la ruta que seguían los antiguos franciscanos, frailes que representaban la ruta de crucifixión de nuestro señor Jesús. Son catorce cruces las que nos encontramos a lo largo del barrio”, explica Alonso con entusiasmo.

Estas piezas no solo reflejan la devoción religiosa de la comunidad, sino que constituyen un patrimonio histórico que se ha conservado durante siglos, integrando el paisaje urbano y espiritual.

Artesanos, judería y memoria colectiva

El barrio de San Francisco fue también lugar de artesanos, antiguos habitantes que trabajaban para la burguesía instalada en el cercano San Juan. Antes, había sido judería, y de aquel tiempo se conservaron tradiciones, oficios y nombres que aún hoy se reflejan en las monteras y en las calles.

Cada piedra cuenta una historia. Pasear por el barrio es reencontrarse con ese germen inicial que une espiritualidad, trabajo manual y vida comunitaria.

El viaje atemporal de sus calles

Quien se adentra en el barrio de San Francisco descubre que no se trata de un recorrido cualquiera, sino de un viaje atemporal. “Este barrio no solo representa devoción religiosa, sino que presenta un patrimonio histórico que se lleva conservando varios siglos. Es impresionante y para mí sin duda es uno de los barrios más bonitos de todo Gran Canaria. Es que de verdad, este sitio es una fantasía”, declara Alonso con emoción.

Los callejones nombrados por el poeta Julián Torón conducen al visitante por un itinerario en el que se mezclan las notas del presente con los ecos del pasado. Allí, entre balcones de madera y rincones silenciosos, la tradición se convierte en memoria viva.

San Francisco no es solo un barrio, es también un espejo de la identidad de Gran Canaria. Sus símbolos, desde las cruces hasta la memoria de los franciscanos, transmiten un legado que va más allá de lo religioso. Es un espacio que condensa espiritualidad, cultura y poesía, y que se ofrece como refugio de autenticidad frente al paso del tiempo.