Telde emite un informe desfavorable y frena la planta de propano en Salinetas

El Ayuntamiento de Telde ha emitido este lunes un informe técnico desfavorable a la instalación de una planta de propano de 14,8 megavatios en la zona de Salinetas, tras la consulta realizada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. El dictamen, elaborado por el área de Urbanismo que dirige Juan Francisco Jiménez, considera que el proyecto es incompatible con el planeamiento vigente y con la vocación del suelo afectado.

Según recoge el informe, la parcela propuesta para albergar la planta está calificada en el Plan General de Ordenación como Sistema General y suelo rústico de protección de entornos, una categoría que limita su uso a equipamientos socio-sanitarios y zonas de transición entre áreas industriales y urbanas. Por tanto, se descarta la posibilidad de implantar infraestructuras de carácter industrial como la proyectada planta de propano.

El documento advierte, además, de la proximidad de la instalación a viviendas residenciales —a apenas 175 metros— y a futuros equipamientos sociales y sanitarios, lo que, a juicio del consistorio, incumple los requisitos mínimos de seguridad, habitabilidad y planificación urbanística. También subraya el impacto negativo que tendría sobre el entorno litoral, especialmente en zonas de alto valor estratégico y uso ciudadano como las playas de Melenara y Salinetas.

Sin respuestas

Peña participó el pasado mes de julio en una reunión en la sede de la Consejería de Energía junto a residentes de la zona, en la que el director general de Energía, Alberto Hernández, se comprometió a acudir al municipio para explicar el proyecto de forma directa. Sin embargo, el Ayuntamiento aún no ha recibido solicitud formal para celebrar dicho encuentro.

"Esperamos que la Consejería cumpla lo prometido y venga a Telde a dar las explicaciones necesarias. Confiamos en que en este mes de septiembre tengamos una respuesta clara”, declaró el alcalde.

El Ayuntamiento de Telde concluye que existen otras ubicaciones en el municipio más adecuadas para este tipo de infraestructuras, alejadas de núcleos residenciales y con capacidad técnica suficiente para la evacuación de energía.

Con este informe, el consistorio traslada oficialmente su posición contraria a la instalación de la planta en Salinetas, al tiempo que reitera su disposición a colaborar en la búsqueda de emplazamientos alternativos que garanticen un equilibrio entre las necesidades energéticas del archipiélago, la seguridad vecinal, la protección del territorio y la ordenación urbanística del municipio.