Telde refuerza la seguridad en los polígonos industriales de El Goro y Melenara con un nuevo sistema de videovigilancia

El Ayuntamiento de Telde, la entidad urbanística de conservación Parque Empresarial El Goro (Goroeco) y la junta directiva del Parque Empresarial de Melenara firmaron este lunes un convenio de colaboración mediante el cual se formaliza la cesión e instalación de equipos de videovigilancia en ambas zonas industriales. Este acuerdo nace con el objetivo de reforzar la seguridad y el control en dos de las áreas de mayor concentración de actividad económica del municipio.

A través de esta iniciativa, las tres entidades apuestan por el uso compartido de tecnologías avanzadas de control, vigilancia y gestión del tráfico, con el fin de ofrecer un entorno más protegido tanto para las empresas como para los trabajadores y visitantes de los polígonos. La instalación de estos sistemas de vigilancia no solo permitirá una respuesta más rápida ante incidentes o actos vandálicos, sino que también contribuirá a disuadir comportamientos incívicos.

Durante la firma del convenio, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, subrayó que el proyecto no supondrá gasto alguno para las arcas municipales. “No tiene costes para la administración. Es una cuestión que asumen íntegramente los entes de conservación, y por parte del Ayuntamiento, lo que hacemos es colaborar”.

Dispositivos

En el marco del acuerdo, ambos parques empresariales contarán con nuevos sistemas de videovigilancia que incluirán cámaras de seguridad, dispositivos de lectura de matrículas y equipamiento tecnológico que permitirá la transmisión de datos en tiempo real. Toda la infraestructura estará integrada en una plataforma de gestión inteligente (Smartcity), que facilitará la monitorización constante de los recintos industriales y mejorará la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

Según explicó el alcalde, se trata de “una tecnología bastante avanzada que permite no solo visualizar lo que ocurre en cada momento, sino también identificar con precisión el momento exacto en el que se produce un incidente, y cruzar esa información con los datos del vehículo implicado, como su titularidad o historial”. Esta información puntualizó Peña, estará exclusivamente disponible para la Policía Local de Telde, que será la encargada de gestionar los sistemas y actuar en caso de necesidad.

El presidente de Goroeco, Ángel Medina, puso en valor la importancia de esta iniciativa para combatir prácticas incívicas que afectan gravemente al entorno industrial. “Hay mucho abuso por parte de personas que vienen a tirar desechos a los polígonos y esto daña la imagen del municipio. Medina también denunció los frecuentes robos de cableado.

Por su parte, el presidente del Parque Empresarial de Melenara, Manuel Vicente, valoró de forma muy positiva la iniciativa. “Ahora vamos a poder estar más tranquilos en nuestras naves y en nuestro trabajo", concluyó.