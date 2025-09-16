Este es el plan del año que une luces, vino y música bajo el cielo en Melenara
Una noche de tapas, vino, batucada y paseo luminoso te esperan en Telde
Un paseo al atardecer con música en directo, copas de vino local y platos con sabor frente al mar. El próximo sábado, 20 de septiembre, la avenida y la playa de Melenara, en el municipio de Telde, se transforman en un escenario gastronómico, cultural y sensorial con la llegada de la Noche de Maridaje, un evento pionero en Gran Canaria que lo tiene todo para convertirse en uno de los planes del año.
La cita ha sido recomendada por los creadores de contenido Celi en Ruta, quienes invitan a descubrir esta experiencia que combina producto kilómetro cero, música ambiental, un paseo marino iluminado y una feria con algunos de los locales gastronómicos más queridos de la isla. La programación comienza a las 19:30 horas y se extenderá hasta la medianoche, con actividades pensadas para disfrutar sin prisas, bajo la brisa atlántica.
Tapas y vinos de la tierra
A partir de las 20:00 horas, el nuevo parque de Melenara acogerá una feria gastronómica con tapas y vinos elaborados con productos de origen local, especialmente de Telde. La propuesta reúne a una quincena de establecimientos de zonas como San Juan, San Gregorio o la propia costa de Telde, todos con una identidad culinaria que apuesta por lo cercano y lo sabroso.
Entre los participantes destacan La Canela, Cafetería La Boheme, Oasis Chill Out, Restaurante Unión, Restaurante Juan Jamón, El Boca, Pub La Araña, Maniatikos San Juan, Pizzería Venecia I y II, Restaurante Los Corales y el foodtruck Tortidilia. Cada uno ofrecerá tapas creativas y platos elaborados con ingredientes locales, pensados para maridar con los vinos seleccionados.
Bodegas con alma canaria
El maridaje será con vinos de cuatro bodegas canarias que representan lo mejor de la viticultura insular: Bodega Hinojo, Higuera Mayor, Señorío de Cabrera y Bodega Las Tirajanas. Las distintas variedades permitirán al público descubrir matices únicos que dialogan con las tapas en cada bocado.
Esta apuesta por el producto de cercanía y sostenible convierte la feria en algo más que una cita gastronómica, pues también se alza como una forma de celebrar el territorio, apoyar al sector primario y dar valor a los sabores auténticos.
Pasacalles, batucada y paseo luminoso
Pero no todo será comer y beber. La jornada se inaugurará a las 19:30 horas con un pasacalles anunciador acompañado de batucada, que recorrerá la avenida principal animando a los asistentes.
A las 20:30 horas, el foco se traslada a la playa, donde tendrá lugar una de las experiencias más especiales de la noche: un paseo luminoso con elementos marinos. Animales como caballitos de mar, tiburones o tortugas cobrarán vida a través de estructuras iluminadas y música ambiental, creando una atmósfera mágica frente al océano.
Música en directo para cerrar la noche
La velada culminará con un concierto doble a cargo de un violinista y un saxofonista, que comenzarán su actuación a las 22:30 horas. Una propuesta sonora elegante y envolvente, pensada para acompañar la última copa, la última tapa o el último paseo.
Desde Celi en Ruta, destacan que “es un planazo para disfrutar en pareja, en grupo o incluso en solitario, porque el ambiente, la música y la gastronomía de Melenara ese día serán inolvidables”.
