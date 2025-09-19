Venezuela y Chile se encuentran en torno a las tradiciones en Telde

La Agrupación Folclórica Yacambú, de Venezuela y el Ballet Padre Las Casas, de Chile, se encuentran el sábado en torno a las tradiciones en la plaza de San Juan de Telde, en el marco del XIV Festival Internacional Salitre del Faycán. La Isla estará representada por la Agrupación Folclórica Cendro, del municipio.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y ediles de la Corporación recibieron en el Salón de Plenos a las delegaciones que participan en este encuentro cultural «que permitirá conocer nuevas tradiciones más allá de nuestras fronteras y que también supone una oportunidad para mostrar al resto del mundo nuestros orígenes y nuestra identidad».

El presidente de Salitre del Faycán, Gustavo Hernández, señaló que Telde «siempre ha sido tierra de acogida, de cultura viva y de compromiso con las tradiciones», y añadió que el festival «no es solo una muestra artística sino un acto de unión entre pueblos».

Repertorio popular

El director de Yacambú, Néstor Rodríguez, adelantó que ofrecerá un repertorio variado tocando varios puntos de las regiones del país. Malagueña margariteña, tambores de San Juan, de las costas de Aragua; el baile de Los Zaragozas, del estado de Lara, dos versiones de joropo, la catira y pasaje joropo, de Los Llanos, forman parte de la actuación de esta formación que cumple 20 años y que fue fundada en la isla de Tenerife.

Por su parte, Jorge Sanhueza, presidente del grupo chileno, destacó que presentarán en su actuación tres obras de la zona huasa del centro del país, también sambos caporales, del Norte, y cerrarán con danzas de la Polinesia de Rapa Nui, con muchos cambios de vestuarios. Sanhueza confesó que tuvo que buscar en el mapa dónde estaba Gran Canaria, el lugar donde venía a actuar su grupo, «pero estamos encantados de llegar aquí desde tan lejos a este lugar maravilloso en donde nos tratan muy bien».

El broche al Festival Internacional de Folclore Salitre del Faycán, que comienza a las 20.15 horas y tiene entrada gratuita, lo pondrá el grupo Son de la Isla.