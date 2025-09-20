Así es como en Telde un local familiar conquista con bocadillos gigantes y sopa de mariscos

En una esquina de Telde, hay un lugar que huele a ropa vieja recién hecha, a champiñones gratinados, a sopa de mariscos que burbujea como si aún escuchara el rumor del muelle. Se escucha en las voces de quienes salen diciendo “del uno al diez, cincuenta”. Se llama Las Palmeritas y no presume de nada, pero lo tiene todo: sabor casero, raciones generosas, ambiente familiar y precios que invitan a repetir.

Hasta allí llegaron los creadores de contenido gastronómico @viajandocontanda, exploradores incansables de rincones con alma y tenedor. “Hoy descubrimos Las Palmeritas, un bar-restaurante con sabor casero canario, bocadillos XXL, pizzas irresistibles y platos de toda la vida”, cuentan. Pero, sobre todo, llegaron por una razón: probar la sopa de mariscos que muchos consideran la mejor de toda la isla.

Donde la ropa vieja viene con historia

Sentarse en una de sus mesas es abrir la puerta a un menú sin pretensiones, pero con mucho fondo. Ropa vieja con carne de verdad, escalopines gratinados, carne mechada que se deshilacha con el tenedor y una superensalada bautizada directamente como “Delicious”.

“Se diferencia mucho cuando una comida es casera o cuando no, y aquí se nota”, destacan. “Aquí la ropa vieja viene cargada de carne, y el superescalopazo con salsa de champiñones está gratinado con queso… El ratoncito no se queda fuera”, bromean.

En Las Palmeritas la variedad es tan generosa como las raciones: hay bocadillos gigantes que podrían alimentar a dos, menús del día, platos combinados, ensaladas con todo y hasta pizzas. “Si no te gustan los productos del mar, aquí también tienes carne mechada. Esto es solo media ración”, comentan mientras muestran un plato que no cabe en la imagen.

La sopa de mariscos que huele a gloria

El plato estrella, sin embargo, es líquido, humeante y contundente. “Huele de muerte. Tiene de todo”. Así resumen su experiencia con la sopa de mariscos, una receta tan comentada que ya se ha convertido en leyenda local.

Servida bien caliente, con pescado, marisco, papas y caldo espeso, esta sopa no es una entrada, sino una declaración de intenciones. Quien la prueba, vuelve. “Dicen que esta es la mejor sopa de mariscos de toda la isla, y hoy vinimos a comprobarlo”, anuncian. Y, al parecer, no exageraban.

Postres, café y cariño

El menú no termina en el plato fuerte. En Las Palmeritas también hay sitio para los golosos. “Turno al golosín: mousse de Oreo o mousse Ilipino”. Con cada cucharada, se confirma que el sabor aquí no es algo aprendido: es algo heredado, como las recetas que no se miden en gramos, sino en cariño.

Y entre desayuno y sobremesa, el café. “Buen precio y un café que no falla”, apuntan los creadores. Porque este también es un sitio donde sentarse con calma, leer un rato o mirar pasar la mañana mientras la cafetera silba como si no existiera la prisa.

Opiniones que lo dicen todo

Las reseñas hablan por sí solas: “Lugar perfecto para comer buena comida a buen precio y con trabajadores amables. Me encanta la carne en salsa. Cocineros de 1000”, dice un cliente habitual. A lo que otro añade: “Probamos este local de paso. Carta de bocatas, platos combinados y menús. La camarera muy simpática y amable. Platos enormes que casi no puedes acabar”.

Esos comentarios espontáneos confirman lo que ya se intuye: Las Palmeritas no necesita hacer ruido para llenar sus mesas. Basta con que uno venga, pruebe y lo cuente. se encuentra ubicado en la calle África, 18, Las Palmeritas es uno de esos bares que aparece en las agendas de quienes saben comer bien. Abren cada día con la misma fórmula: comida de casa, atención cercana y porciones que sorprenden. Puedes reservar en 928 70 48 73 porque hay lugares donde se come, y hay lugares donde uno se siente como en casa.