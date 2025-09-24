Telde se pone manos a la obra para desalojar el asentamiento de Hoya del Pozo

El Ayuntamiento de Telde ha avanzado en la coordinación institucional para el desalojo del asentamiento de Hoya del Pozo con la celebración este miércoles de una reunión técnica.

Según informa el Consistorio, la misma estuvo presidida por el alcalde, Juan Antonio Peña, y acudieron representantes del Seprona de la Guardia Civil, Policía Local de Telde y técnicos de Urbanismo, Servicios Sociales y Servicios Municipales.

Por su parte, en el encuentro, cada servicio trasladó su visión y conocimiento, lo que permitió un análisis conjunto de la situación actual y del camino recorrido hasta ahora.

Objetivos

Fruto de ese trabajo, se diseñó una hoja de ruta común, basada en la coordinación interinstitucional, que orientará las próximas actuaciones con un objetivo claro: recuperar el espacio, garantizar la seguridad ciudadana y restablecer la legalidad en este enclave costero.

Al respecto, el alcalde subrayó que la implicación de todos los organismos convocados refuerza la seriedad del procedimiento y la firme voluntad del Ayuntamiento de actuar con determinación.

"Estamos ante un reto complejo que requiere la colaboración de distintas áreas y cuerpos de seguridad. Esta unidad de acción es la mejor garantía de que alcanzaremos los resultados que la ciudadanía nos reclama", señaló.