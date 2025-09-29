San Pedro Mártir acoge la muestra fotográfica 'Otras Voces'

La Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir de Verona será el escenario de la exposición Otras Voces, organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde y la Empresa Municipal Gestel y que se podrá visitar del 2 al 19 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La inauguración tendrá lugar el jueves 2 de octubre, a las 19.00 horas.

La muestra reúne el trabajo de 15 fotógrafos de la Asociación Fotográfica Enfoques Photoart, quienes han explorado la conexión entre la imagen y la palabra, tomando como punto de partida versos, letras de canciones y otros textos literarios para dar forma a sus creaciones visuales. El resultado es un recorrido artístico en el que cada fotografía se acompaña del texto que inspiró a su autor, trazando un diálogo íntimo y personal entre la literatura y la fotografía.

En esta edición participan: Antonio M. Alemán Gil, Fefi Cabrera Casimiro, Irene Delgado Luzardo, Fernando Galindo, José Molina Artiles, Orlando Molina Artiles, Pilar Moros Gil, Riccardo Pareschi Malaguti, Chuchi Pérez Espino, Pia Poccia, Lucía Rodríguez González, José Miguel Ruiz Cruz, Raúl Santana, Juan Santos Peñate y Sari Tudisco Melián.

Una trayectoria consolidada

La agrupación fotográfica Enfoques Photoart inició su andadura en 2014 y, desde entonces, ha desarrollado una intensa labor cultural que incluye muestras colectivas, talleres, salidas mensuales, concursos y viajes fotográficos. Su primera exposición se celebró en 2015 y desde entonces mantienen una cita anual en las fiestas de San Gregorio, además de haber expuesto en municipios como San Mateo, Vecindario, Agüimes, Las Palmas y Telde.

De los cinco miembros iniciales, la agrupación ha pasado a contar con 25 fotógrafos, unidos por su pasión por la fotografía y por un espíritu de compañerismo que convierte cada proyecto en una experiencia compartida.