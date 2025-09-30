Una calle de Telde conecta con la historia de la esclavitud y la brujería en Canarias
La cuenta de Instagram Axis Mundi recupera la historia de la calle Barbería en Telde, vinculada con la esclavitud de personas africanas y los juicios de brujas en Canarias
La cuenta de divulgación histórica Axis Mundi, a través de su perfil en Instagram (@axismundicultura), ha desvelado un interesante episodio del pasado del municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria. Se trata de la historia de la calle Barbería, ubicada en el barrio de San Gregorio, que conserva en su nombre una huella del vínculo entre Canarias y el norte de África.
Contrario a lo que podría pensarse, el nombre de esta calle no proviene del oficio de barbero. En realidad, “Barbería” es una derivación de “Berbería”, explica Axis Mundi, término con el que tradicionalmente se conocía en el archipiélago al Magreb, la región norteafricana.
Moriscos, esclavitud y cristianización forzosa
En esta zona de Telde vivieron, según documentos históricos, personas moriscas, es decir, africanos islamizados que fueron secuestrados y traídos como esclavos a Canarias, especialmente desde Berbería. Una vez en las islas, muchos fueron forzados a convertirse al cristianismo.
Esta comunidad morisca no solo enfrentó la esclavitud, sino también la estigmatización social. En los Archivos de la Inquisición de Canarias, se encuentran registros de mujeres moriscas acusadas de brujería. En muchos casos, se trataba de curanderas o adivinas que mantenían prácticas tradicionales africanas y que, por ello, fueron perseguidas por las autoridades religiosas.
La conexión entre Telde y la brujería en Canarias
Telde es conocida popularmente como la “ciudad de las brujas”, una reputación que también tiene sus raíces en esta historia oculta, señala Axis Mundi. Las acusaciones de brujería recaían, en gran parte, sobre mujeres de origen africano, quienes utilizaban sus saberes para sobrevivir en una sociedad que las marginaba.
Gracias a iniciativas como la de Axis Mundi, que muestra rutas históricas y de divulgación cultural, es posible redescubrir estas historias silenciadas. Estos relatos no solo revelan el pasado de barrios como San Francisco o San Gregorio, sino que también invitan a reflexionar sobre el legado africano en la identidad canaria.
