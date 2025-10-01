Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de Telde y el presidente de Ciuca se unen al proyecto de Primero Canarias

Juan Antonio Peña y Daniel Reyes se incorpora al partido que lidera el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa

Juan Antonio Peña Medina, alcalde de Telde.

Juan Antonio Peña Medina, alcalde de Telde. / Andrés Cruz

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), y el presidente de esta formación política y consejero del Cabildo de Gran Canaria, Daniel Reyes, se incorporan al proyecto de Municipalistas Primero Canarias.

Según ha informado en un comunicado este martes Primero Canarias, Peña y Reyes ofrecerán este miércoles una rueda de prensa para explicar los motivos de su adhesión al partido promovido por los alcaldes y dirigentes renovadores del nacionalismo progresista en Gran Canaria, escindidos de Nueva Canarias.

Peña y Reyes estarán acompañados por los representantes de Primero Canarias en otros municipios de la isla, entre ellos los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Teodoro Sosa y Óscar Hernández, respectivamente.

TEMAS

