El alcalde de Telde y el presidente de Ciuca se unen al proyecto de Primero Canarias
Juan Antonio Peña y Daniel Reyes se incorporan al partido que lidera el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa
Las Palmas de Gran Canaria
El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, de Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), y el presidente de esta formación política y consejero del Cabildo de Gran Canaria, Daniel Reyes, se incorporan al proyecto de Municipalistas Primero Canarias.
Según ha informado en un comunicado este martes Primero Canarias, Peña y Reyes ofrecerán este miércoles una rueda de prensa para explicar los motivos de su adhesión al partido promovido por los alcaldes y dirigentes renovadores del nacionalismo progresista en Gran Canaria, escindidos de Nueva Canarias.
Peña y Reyes estarán acompañados por los representantes de Primero Canarias en otros municipios de la isla, entre ellos los alcaldes de Gáldar y Agüimes, Teodoro Sosa y Óscar Hernández, respectivamente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mario Picazo, meteorólogo: 'No soy de Canarias, pero si hubiera tenido que elegir un sitio para mi origen hubiera sido aquí
- Jon Hernández, divulgador de IA: 'No pedir una segunda opinión a ChatGPT después de ir al médico, es negligencia con la propia salud
- Sirven más 800 bocadillos diarios: así se hace el bocata que muchos consideran el más mítico de Canarias
- Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
- Un accidente múltiple en La Pardilla colapsa la GC-1 más de cinco horas
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Ramón Reguero: «Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89»
- Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas