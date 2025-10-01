Calles empedradas y cruces barrocas: así se conmemora este lugar de Telde que fue refugio de artesanos, poetas y viajeros venecianos

Hay lugares que resisten al olvido como una flor que sigue brotando entre las piedras. En lo alto de Telde, ascendiendo por la calle Inés de Chemida, junto a un antiguo acueducto de piedra que aún guarda el murmullo del agua, se levanta uno de los barrios más antiguos de Canarias: San Francisco, también conocido en sus orígenes como Santa María de la Antigua o Altozano.

No fue pensado para ricos ni para clérigos, sino para campesinos, artesanos, jornaleros y quizás hasta descendientes de judíos que buscaban un lugar donde asentarse. Mientras en San Juan vivían las grandes familias, la burguesía y la autoridad, en San Francisco se tejía otra forma de vida más callada y austera, pero profundamente auténtica.

Un barrio que respira historia

En sus calles empedradas, entre casas encaladas de tejados a dos aguas, puertas de tea morada o verde, sobreviven los vestigios de una época que marcó a fuego la identidad teldense. A este rincón llegaron los monjes franciscanos en 1610, y con ellos el convento que daría nombre al barrio. Desde entonces, la espiritualidad se entrelaza con la vida cotidiana.

Una de las joyas del lugar es su iglesia conventual, un templo de construcción sobria con dos naves separadas por arcos de cantería gris, donde se custodian retablos de piedra policromada, un Cristo de la Agonía traído desde Sevilla en el siglo XVII y lápidas que cuentan historias de gente venida incluso desde Venecia. En cada piedra hay un relato; en cada rincón, una evocación.

Pregón de las fiestas del Santo Cristo de Telde / La Provincia

Las cruces del alma

Pero si algo distingue a San Francisco son sus cruces del Vía Crucis, instaladas en el siglo XVII por los franciscanos. En total fueron catorce, y hoy todavía se conservan trece, todas diferentes, todas con su propia historia. Este sendero espiritual transformó las calles en un camino de oración, y cada año, durante las fiestas del barrio, las cruces se enraman y se visten de flores como símbolo de respeto y continuidad.

Este enclave no solo ha sido espacio de fe, sino también de inspiración. El poeta modernista Saulo Torón, nacido en Telde, paseó muchas veces por sus callejones. “Estas calles estrechas y silenciosas”, describe el creador Daniel, “inspiraron a poetas como Saulo Torón y Julián Torón”.

Vía Crucis / Telde en Fiestas

San Francisco celebra su fiesta más viva

Las Fiestas de San Francisco comenzaron este lunes en Telde y, durante seis días, vecinos y visitantes llenan las calles de uno de los barrios más antiguos de Canarias con un programa de actos que combina tradición, música, teatro y memoria.

La música será protagonista el jueves 3 de octubre con el concierto “Jazz Francisco”, que a partir de las 20:30 horas convertirá la plaza del barrio en un escenario de ritmo y celebración.

Los festejos culminarán el viernes 4 de octubre con una propuesta tan singular como el lugar que la acoge: una representación de teatro de calle a cargo de la Asociación Cultural Salsipuedes, que recorrerá la historia de Canarias a través de personajes ilustres, acercando la cultura al espacio público de forma participativa, viva y cercana. Será también a las 20:30 horas, con el barrio en plena efervescencia y las cruces del vía crucis enramadas como hace siglos.