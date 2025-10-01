Juan Antonio Peña, alcalde de Telde: "Queremos formar parte de algo grande que está por venir"

¿El paso de Ciuca a 1º Municipalistas Canarias es forzado o natural?

Yo creo que es natural y lo defendiendo con creces. La primera vez que entraba a esta sede me sentí como si estuviera en mi casa. Sin nervios y con la ilusión que yo creo que también se refleja en los miembros de Ciudadanos para el Cambio (Ciuca). Nosotros, y lo podemos mirar en la hemeroteca, siempre hemos opinado que hay muchísimas formaciones políticas en los municipios, incluso en Telde. Es decir, en Telde todavía se pueden sumar otros partidos políticos que comparten este proyecto de unidad. No significa que Ciuca o Primero Canarias tenga la exclusividad en la ciudad de Telde. Existen partidos locales en muchísimos municipios y se pueden unir con o sin representación y dignamente también son candidatos o candidatas para integrarse en este proyecto sin pedir nada a cambio. Nosotros nos integramos en Primero Canarias sin pedir un puesto, sin negociar listas, sin decir que nos corresponde un porcentaje de representación porque somos Telde, la segunda ciudad de Gran Canaria. Se lo hemos dicho al presidente y también a los miembros. Nosotros estamos aquí para sumar. Lo que queremos es seguir manteniendo nuestra independencia y nuestra identidad en la ciudad de Telde y construir. Formamos parte desde el inicio de algo grande que está por venir. Yo creo que esa corazonada la tenemos los miembros, pero también la gente de la calle.

¿Ha recibido llamadas desde que anunció su ingreso en este nuevo partido político?

Me mentiría a mí mismo si yo digo que desde que se hizo público esta adhesión he recibido algún mensaje que me dijera que no se me ocurriera dar el salto a Primero Canarias o que si estaba loco. Todo lo contrario. Son mensajes de felicitaciones en los que la gente quiere que estemos unidos. Creo que también durante estos dos años lo he demostrado y lo ha demostrado Ciuca, sin poner el retrovisor. Es decir, la gente está cansada de ese debate, de pelearse para el quítate tú para ponerme yo. Con tantos problemas, y lo vemos a nivel nacional, que la gente está cansada de debates, de corrupción y de tantos problemas, y que no se piense en la vivienda, en los temas sociales que importan, o en el caso de Telde, no abrir lo cerrado. Lo que quiere es tener sus servicios. Vamos a seguir siendo Ciuca en Telde, con esta coalición, con esta unión, con Primero Canarias, y donde vamos a apoyarles a las candidaturas donde se presentan. Considero que es comprensible y la ciudadanía lo entiende. Es verdad que todo esto a lo mejor puede pilar a la ciudadanía por sorpresa, que no conozca el proyecto político, pero ese es nuestro trabajo ahora. En los pateos en las calles explicarles en qué consiste e invitar a todo el mundo a participar. Aquí cabe todo el mundo que tenga esa obediencia canaria, Es decir, que tenga ese sentimiento de que primero hay que defender a nuestra tierra en nuestros municipios y teniendo en cuenta también la independencia en este pacto. Nosotros, evidentemente, vamos a por la mayoría absoluta. Poder tener la libertad que no existe en partidos que están en Madrid, o esas negociaciones del Gobierno de Canarias o del Cabildo o el trueque entre municipios de que se pacta allí si a cambio pactas en Telde. Eso ha sucedido, y lo hemos visto en la historia reciente de la ciudad de Telde. Eso sí que no lo entiende la ciudadanía. Cuando en una elección se vota y después ven que pactan con el que criticaban porque se negocia un Cabildo, un Gobierno de Canarias, eso sí que no lo entienden las personas. La libertad que nos da este proyecto es la que nosotros hacía tiempo que veníamos anhelando y buscando, y por fin la hemos encontrado después de 24 años que tiene Ciuca.

"Solo he recibido mensajes de felicitaciones en los que la gente quiere que estemos unidos"

¿Ha habido debate interior en Ciuca para dar este paso?

No. Nosotros comenzamos nuestra propia renovación de órganos internos. Daniel Reyes fue elegido presidente de Ciuca hace unos ocho meses y yo asumía la vicepresidencia. La gente lo entiende. Estamos en ese proceso de regeneración, pero es que eso es lo que dijimos en la oposición y eso lo que votó la ciudadanía. Ciuca, como proyecto político local, fue la gran sorpresa, guste o no. Las pasadas elecciones del año 2023, en un municipio en el que mayor número de candidaturas se presentó, 16 en total, sale elegido una formación local por primera vez y pierde las elecciones Nueva Canarias con sus diferentes nombres, desde la democracia hasta la actualidad, y pasa a un tercer puesto. Cómo siendo el candidato más joven de la provincia de Las Palmas obtiene este refuerzo, pues porque la gente sabe lo que vota. Nosotros no tenemos un voto gratuito que nos cae por decir que nuestro partido es de corte nacional o estamos todo el día en el Telediario. Hay que preguntarse cómo formaciones políticas entran a tener representación sin pegar un cartel, sin conocer al candidato o a la candidata. Nosotros no tenemos esa facilidad pero sí tenemos la ventaja y ese orgullo de que cada voto cuenta y que la gente sabe a quién va, a qué equipo y a qué gobierno.

¿Usted también habló de las mociones de censura que hubo en otros municipios?

Sí, yo creo que me dolió como si me la hicieran a mí porque son compañeros que estimo. Jesús González, una persona que llega a la política con una formación, Bloque Nacionalista Rural (BNR) en Agaete, pocos meses antes de las elecciones, que llega a una alcaldía sin venir de la política y consigue la alcaldía. Teníamos una confianza, una complicidad, un trabajo en equipo de preguntas diarias, y que después, por rencillas y personalismos, le hagan una moción de censura. O a Pedro Rodríguez, en Guía, otra persona que también hemos tenido conversaciones y nos hemos prestado ayuda. Cuando uno llega a la alcaldía, y lo digo sin vergüenza, necesita consejos, que te expliquen cómo puedes hacer las cosas. Yo he tenido un montón de llamadas con alcaldes y alcaldesas, con Óscar Hernández, de Agüimes; con Vanesa Martín, de Ingenio, o con Alexis Ramos, en San Mateo, otro también que vivió esa moción de censura, y nosotros nos llamamos para consultar problemas que tenemos con las listas de reserva, los perfiles técnicos, una concesión administrativa o saber cómo abrió el mercado municipal. A mí me han ayudado estos alcaldes y alcaldesas, por eso me ha dolido estas mociones de censura porque tampoco las entiende la ciudadanía. Creo que no están justificadas porque no existía una debacle, un caso de corrupción o una parálisis del municipio, sino que son otro tipo de intereses. Por lo tanto, son las partes de la política que a uno le duele y que también le duele al ciudadano.

"Me dolieron las mociones de censura en municipios. Fue como si me la hicieran a mí"

Nueva Canarias parece que se ha erigido como el enemigo de este nuevo proyecto político.

El presidente dijo que están invitadas a sumarse a Primero Canarias todas las formaciones. ¿Y por qué no ese entendimiento? ¿Por qué no sentarse a hablar? No se excluye absolutamente a nadie. Yo creo que de lo que está cansada también esta tierra es del sectarismo. Y desde el principio, y a pesar de las diferencias que muchos alcaldes han tenido y que se han salido de esa formación, siguen tendiendo esa mano. Y no lo hacen dentro de un año o dos, sino que lo están haciendo ahora, cuando quizás las heridas todavía están abiertas. Por lo tanto, eso también es de reconocer. Cómo desde partido todavía se les sigue invitando a formar parte de él. Yo creo que a lo mejor tendrá que pasar el tiempo y ver el andar de cada uno. Y respecto a coaliciones o pactos, hay que tener en cuenta, por aquello de las etiquetas que nosotros huimos, que nuestra apuesta en el año 2019 fue un pacto con el Partido Socialista en la ciudad de Telde. Le fuimos a dar la alcaldía al Partido Socialista y no íbamos a pactar con el Partido Popular, y cómo ese proyecto, 48 horas antes de la toma de posesión de Alejandro Ramos, se rompió por la que hoy es vicepresidenta de Nueva Canarias, Carmen Hernández, que pactó con Coalición Canaria y que le hizo devolver la alcaldía a Coalición Canarias veinte y pico años después de haberla perdido. Es decir, que aquello de las etiquetas o de las alianzas que no se alarmen tanto porque evidentemente una vicepresidenta viene de pactar justamente con los que a lo mejor pueden decir ahora que otros tengan acercamiento. Por lo tanto, sin mirar atrás, sin poner nombres y simplemente aclarando y puntualizando, en algunas cosas tenemos que sentarnos y unirnos. Pienso que lo de la unidad todo el mundo lo entiende porque cuando salimos a la calle, cuando visitamos a un barrio, lo que dice la gente dice es que nos unamos resolver los problemas. Y así lo hemos mantenido en Telde. A mí no me han visto disparar contra otras formaciones políticas del Cabildo o del Gobierno de Canarias o de España. Siempre hemos mantenido una postura institucional porque la gente no lo entiende. Un ejemplo claro lo tuvimos en la DANA que sufrimos en Telde. Cómo algunos se metieron en el fango, nunca mejor dicho, y yo y mi grupo político no arremetimos contra nadie ¿Qué podíamos haberlo hecho? Seguramente, pero cuando el vecino tenía el problema, cuando tenía miedo por su vivienda, por el lodo o por cómo estaban las calles, la gente lo que no quiere es que se nos estemos peleando. Aquello fue un punto de reflexión y que entendió la ciudadanía y también nosotros. La gente lo que quiere es que se le resuelva sus problemas, más allá de las diferencias que podamos tener cada uno, evidentemente, en algunas cuestiones, tendremos pensamientos diferentes o maneras de gestionar diferentes, pero al final se resuelven los problemas, que lo que quiere la gente.

"La gente de Canarias está cansada de sectarismos"

¿Quiere trasladar algún mensaje, ahora desde Primero Canarias?

Sí, que vamos a seguir manteniendo la misma esencia. Si un mensaje tengo claro y me lo grabé a fuego, es el que me dio de una señora que me dijo que la gente nos había votado por ser como éramos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Desde el momento que cambias la ciudadanía se aleja. La manera de ser, de comunicarte, de estar en la calle, el tema de que la gente tenga mi teléfono, que muchos decían que cuando fuera alcalde no lo iba a dar y ahí está en la página web de Telde para todo el mundo. Son pequeños detalles que marcan, que la gente ve que cuando se está en la oposición y se pasa al Gobierno se sigue siendo la misma persona. Por lo tanto, recordar cada día, quienes nos votaron y lo que espera la ciudadanía de nosotros. De seguir siendo los mismos. El éxito de Ciuca en aquel momento fue que cuando se cerraba una puerta a la administración nuestra sede estaba abierta para atenderlos. Queremos seguir manteniendo esa esencia de estar siempre, evidentemente, no con la solución porque no somos superhéroes, pero por lo menos en esa escucha tan necesaria para la ciudadanía. Toda esa esencia es la ventaja que tenemos nosotros frente a otras formaciones que no van a llegar a luchar por nuestra identidad, ni van a estar en la calle, ni van a tener esa accesibilidad.