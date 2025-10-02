La nueva fase del paseo de Melenara de Telde incluye la rehabilitación del balneario

El proyecto de la segunda fase de la adecuación de la Avenida de Melenara y mejora de la accesibilidad a la playa, que supondrá la culminación y homogeneización, de este paseo, además de aportar seguridad y favorecer el disfrute de la ciudadanía de esta zona de la costa de Telde, sale a licitación por un valor estimado de 1.166.668,97 euros, provenientes de fondos municipales. El plazo de las obras, una vez que se adjudiquen, es de ocho meses.

Con la autorización de Costas en la mano, ya que buena parte del paseo está afectada por la zona del deslinde marítimo-terrestre, en concreto todo el muelle de Melenara, que era el último paso para que esta obra saliera a concurso público, el Ayuntamiento está decidido a culminarla tras varios años inacabada. El tramo en el que se va a actuar está entre las terrazas de los locales y la avenida terminada en la fase I, incluyendo el muelle.

Según el proyecto, se dotará a esta zona de todo el equipamiento necesario para su pleno funcionamiento, mediante la instalación de bancos, aparca bicicletas, duchas, lavapiés, instalaciones para sombras y nuevas papeleras, todos ellos elementos necesarios para una avenida funcional. Además, el proyecto incluye la renovación de las redes de pluviales, alumbrado público del muelle, pavimentos, vegetación, mobiliario urbano y pérgolas, y la recuperación del balneario. También la mejora del acceso a la playa, con el objetivo de facilitar la accesibilidad para personas residentes o visitantes con movilidad reducida que visitan la playa.

El concejal de Vías y Obras de Telde, Iván Sánchez, destacó como novedad que se ha incluido en el proyecto la rehabilitación completa del balneario, ubicado bajo la avenida. «Está muy deteriorado y necesita estar al nivel de uso y de exigencia de la ciudadanía», aseguró. Sánchez también explicó que en cuanto esté adjudicada la licitación «vamos a iniciar conversaciones, sobre todo con los gerentes de los diferentes locales de restauración y las personas residentes en la zona, para acordar las fechas que más les convenga con el objetivo de que no se vean muy afectados durante el tiempo que duren los trabajos».

Barco pirata en la zona de juegos

El edil estima que las obras podrían comenzar en el muelle, que llevará un acabado en hormigón para minimizar el impacto del mar sobre la superficie, y el área infantil, que llevará un gran barco pirata de juegos infantiles como principal protagonista, acompañado de pequeños elementos de ocio con temática marina. La actuación en ambos espacios no afectaría a la restauración ni a las personas usuarias de la playa. El muelle también contará con dos torretas de luminarias, que pondrá la Concejalía de Alumbrado Público, para mejorar la visión del paseo y de la playa». Otro de los lugares que cambiará su aspecto una vez finalicen las obras será el final de la avenida, bajo el talud que hay en ese espacio, «que dejará de ser un espacio inhóspito, sin sombra, a ser un espacio urbano de primer nivel y que le va a dar mucha más categoría a la que ya tiene la propia playa». El concejal afirmó que con la finalización de esta segunda fase del paseo «vamos a ofrecer una imagen mucho mejor de la costa de Melenara».

Iván Sánchez subrayó que «terminar lo inacabado en Telde desde hace años, como es esta segunda fase de mejora en esta playa, era uno de los principales objetivos de este grupo de Gobierno en este mandato, y desde el primer momento nos pusimos a trabajar», poniendo como ejemplo la urbanización Arauz o las obras de las cámaras del mercado municipal, que ya se están ejecutando.