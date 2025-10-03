Telde impulsa la III Feria de Apoyo Familiar con actividades y talleres para la primera infancia

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde impulsa y promueve diferentes talleres y actividades lúdico-formativas en el marco de la celebración de la III Feria de Apoyo Familiar Family Day, organizada por la Asociación Canaria de Espacios de Apoyo Familiar (ACEAF). La Plaza de San Juan acogerá este evento, dirigido a la primera infancia y a las familias, que se celebrará el sábado 11 de octubre, de 9.00 a 14.00 horas.

La iniciativa fue presentada este jueves en el emblemático parque de Santa Rosalía, por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, la concejala de Servicios Sociales, Adela Álvarez, y la representante de ACEAF, Silvia Ortega.

El objetivo principal de esta feria es acercar a las familias recursos que contribuyan a convertirlas en entornos seguros, promover el buen trato, la corresponsabilidad y el ejercicio de la parentalidad positiva, así como fomentar la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la vida comunitaria.

III FERIA ACEAF CARTEL / LP/DLP

Durante toda la mañana, los distintos espacios de apoyo familiar que conforman la ACEAF ofrecerán información y actividades motivadoras para los más pequeños en un espacio destacado y visible situado en la zona central de la Plaza de San Juan.

El alcalde Juan Antonio Peña señaló que “esta feria es una oportunidad única para realizar actividades en familia que fomentan la unión, la comunicación positiva y el desarrollo conjunto”. Así, en nombre de toda la Corporación, el primer edil agradeció a los trabajadores de Servicios Sociales y la asociación ACEAF “por trabajar de la mano para ofrecer este tipo de iniciativas a la ciudadanía, que también contribuyen al crecimiento y dinamización de la ciudad”.

Programa

El programa consta de cuatro talleres gratuitos dirigidos a familias, educadores y población en general. El primer taller es Yoga en Familia, que tendrá lugar en la Plaza de San Juan, a partir de las 10.00 horas. El objetivo será la conexión emocional y la armonía entre padres e hijos a través de actividades lúdicas compartidas, introduciendo a los niños en la práctica del yoga y en el cuidado del cuerpo y la mente.

La iniciativa Alimentación Infantil se celebrará en la Ermita de San Pedro Mártir, con aforo limitado, a las 11.00 horas. Su objetivo es concienciar sobre la importancia de una alimentación saludable, fomentar hábitos alimenticios positivos y promover el consumo de alimentos nutritivos desde la infancia.

El programa Educar en Positivo también tendrá lugar en la Ermita de San Pedro Mártir, con aforo limitado, a las 12.00 horas, y estará orientado a mostrar herramientas prácticas para construir relaciones familiares basadas en el respeto, la colaboración y el aprendizaje mutuo, promoviendo el desarrollo integral de los hijos.

Por último, Musicuento: La Vuelta al Mundo se desarrollará en la plaza de San Juan a las 13.00 horas, acercando a los más pequeños al lenguaje musical y teatral mediante experiencias lúdicas y didácticas que fomentan la creatividad, la empatía y el descubrimiento de la multiculturalidad.

Adela Álvarez, concejala de Servicios Sociales invita a toda la ciudadanía a participar en esta jornada abierta “para disfrutar en familia de un espacio de encuentro, aprendizaje y juego que contribuye al bienestar de la infancia y al fortalecimiento del tejido comunitario en Telde”.