Telde felicita a los alumnos del IES José Arencibia Gil tras ganar el concurso nacional ‘Finanzas para todos’
Los jóvenes teldenses se convierten en los campeones de España del certamen, celebrado este lunes en Barcelona, bajo el impulso del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y la organización del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
El Ayuntamiento de Telde traslada su felicitación al IES José Arencibia Gil de Telde tras proclamarse ganador del concurso nacional Finanzas para todos, que organiza el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), celebrado este lunes en Barcelona.
Tras superar las fases previas, los cinco alumnos del instituto teldense se han hecho con el primer puesto en este certamen, una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, cuyo objetivo ha sido promover la educación financiera entre los centros educativos de todo el país.
En palabras del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, “es un orgullo para la ciudad contar con alumnos y alumnas con talento, demostrando que cuando este viene acompañado de esfuerzo, trabajo e ilusión, se puede llegar muy lejos”. “Estos jóvenes teldenses se han convertido en los mejores de España en este reconocido concurso y solo podemos trasladarles la mayor de las felicitaciones y también el agradecimiento por llevar el nombre de Telde tan lejos”, concluye el primer edil.
