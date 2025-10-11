Telde hace un 'caballito' para luchar contra el cáncer de próstata o la salud mental

La imagen de cientos de personas, vestidas con traje y chaqueta, recorriendo, en masa, calles sobre sus motos, a favor de la concienciación sobre la salud mental masculina, prevención del suicidio y cáncer de próstata, alcanza ya más de 100 países y 1.000 ciudades por todo el mundo. El 17 de mayo de 2026, Telde se suma a la lista de urbes, como una de las dos sedes grancanarias -junto a la capital- del evento mundial solidario Distinguished Gentleman’s Ride, que recauda fondos para la fundación Movember.

Así lo acordaron el alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, y el teldense anfitrión de la iniciativa en la provincia de Las Palmas, Ulises Galván, en una reunión mantenida recientemente. Si bien la idea nació en Sidney, Australia, en el año 2012, de la mano de Mark Hawwa, esta se ha ido extendiendo por todo el mundo y, tras posicionarse en Las Palmas de Gran Canaria como la segunda urbe con más recaudación a nivel nacional, en las últimas ediciones celebradas en 2024 y 2025, ahora llega a Telde con ganas de seguir multiplicando.

Día Mundial de la Salud Mental

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado este viernes 10 de octubre, Galván ha querido anunciar al regidor su intención, con el objetivo de obtener el visto bueno para que cientos de motos, dirigidas por hombres y mujeres vestidos con trajes de todos los colores, recorran también las calles de Telde lanzando un mensaje claro de apoyo, conciencia y solidaridad.

Telde se convierte en sede grancanaria del evento mundial Distinguished Gentleman’s Ride / LP/DLP

“Es una muy buena noticia que los organizadores de un evento de esta envergadura, a nivel mundial, se hayan fijado en uestra ciudad para llevar a cabo su propósito de reunir a cientos de personas de toda Gran Canaria, con el fin de impulsar una causa como esta, que suma y mejora las vidas de mucha familias que viven en primera persona las consecuencias por problemas de salud mental, suicidio o cáncer de próstata”, asegura Juan Antonio Peña.

Por su parte, Ulises Galván anima a toda la ciudadanía a marcar el domingo 17 de mayo de 2026 en sus calendarios para asistir al Distinguished Gentleman’s Ride de Las Palmas, “que nunca deja indiferentes” y tiene el objetivo de seguir ayudando “sin límites”.