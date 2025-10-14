Expertos y colectivos se unen para devolver la vida al patrimonio cultural e histórico de Telde

Historiadores, geógrafos, profesores, arqueólogos, educadores y hasta miembros de jurrias del salto del pastor y colectivos como Turcón Ecologistas en Acción se han unido para fundar la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Telde (Adepatel). El lugar escogido para presentarse a la sociedad no pudo estar más acertado, el antiguo Molino del Conde, un Bien de Interés Cultural (BIC) que merece una buena rehabilitación y puesta en valor, justo lo que reclama este círculo de personas para todo el extenso patrimonio cultural, natural, histórico, documental, arquitectónico, etnológico, rural e industrial del municipio.

Adepatel nace con el objetivo constructivo de visibilizar la situación del patrimonio cultural y natural, instando a las administraciones públicas a catalogar y proteger todos los elementos de interés según su categoría, denunciar aquellos elementos que se hallen en situación de abandono y riesgo de desaparición o alteración irreversible y potenciar la defensa, restauración y reutilización de los bienes afectados, instando a las administraciones públicas el cumplimiento de sus obligaciones legales. Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de los bienes patrimoniales, dando a conocer sus problemas para que reaccionen y se impliquen en la defensa de lo que les pertenece, haciendo partícipes de este desempeño a las nuevas generaciones y procurando que esté presente en los programas de enseñanza, servir de punto de encuentro con otras plataformas y asociaciones afines para facilitar estrategias comunes de defensa, y asesorar y presentar proyectos en materia de gestión del patrimonio también vienen recogidos en los fines que persigue esta asociación.

Historiadores, geógrafos, profesores, arqueólogos y educadores conforman este nuevo colectivo

El presidente de Adepatel, Juan Ismael Santana, manifestó que el patrimonio de Telde, «en todas sus acepciones y que conforma nuestras señas de identidad, se enfrenta desde hace tiempo a una situación de abandono», señalando a las instituciones públicas o a ciudadanos negligentes, «y que amenaza con generalizarse más aún en los próximos años».

Patrimonio industrial

Otros de sus componentes también tomaron la palabra para explicar los motivos de la creación de la asociación. Pedro Méndez, vicepresidente, señaló que «Telde es uno de los municipios de Canarias con mayor potencial patrimonial, hoy poco aprovechado y en algunos de los casos, en riesgo de deterioro o desaparición». También añadió que si el patrimonio del municipio se transformaran en espacios de encuentros y aprendizaje «generará empleo de calidad y un turismo respetuoso, y hará de Telde un lugar más digno, habitable, cohesionado y próspero».

El arqueólogo Abel Galindo, uno de los vocales del colectivo, afirmó que el patrimonio arqueológico de Telde «es un tesoro incalculable, con 97 conjuntos inventariados. Es un libro abierto a la historia prehispánica de Gran Canaria que exige un compromiso firme con su conservación, protección y difusión».

Amara Florido, experta en patrimonio industrial, destacó que la herencia inmueble y mueble, referida a molinos de gofio, herrerías, pozos y almacenes de empaquetados, entre otros, vinculada con los sistemas y formas de producción «ha sido uno de los conjuntos patrimoniales más infravalorados y castigados hasta nuestros días». Florido señaló que ese patrimonio industrial «forma parte de indisoluble de nuestra historia local , de nuestras señas de identidad, fruto del esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados».

«Telde nos duele»

Florido argumentó que están bien los conciertos, los carnavales y ferias de artesanía, «pero, por otro lado, tenemos un patrimonio totalmente olvidado , castigado, herido, a veces de muerte, pero nuestra idea es devolver a Telde el lugar que se merece».

Por su parte, Francisco Mireles, tesorero de la institución, aseguró que «Telde nos duele», en referencia al estado actual de la mayoría del patrimonio del municipio. Mireles también señaló a Juan Francisco Padrón, otro de los vocales de Adepatel, como «el germen de esto, que fue reuniendo a personas con diferentes perfiles hasta formar esta asociación».