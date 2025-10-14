El IES Las Huesas de Telde participa en el I Encuentro Escolar de la RedMemoria celebrado en Pamplona

Un grupo de seis alumnos y alumnas del IES Las Huesas, tres de 3º y tres de 4º de la ESO, acompañados por los docentes José Herrera y Octavio Gómez, participó recientemente en el I Encuentro Escolar de la RedMemoria, celebrado en Pamplona, mostrando así "su compromiso con la memoria histórica y democrática". El IES Las Huesas fue el único instituto que representó a Canarias en esta primera edición.

Este encuentro, organizado por el Instituto Navarro de la Memoria (organismo público del Gobierno Foral de Navarra) en colaboración con el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, reunió a cerca de 150 estudiantes y 45 docentes de 23 centros educativos procedentes de 12 comunidades autónomas.

La participación del instituto teldense fue posible gracias al apoyo económico del Instituto Navarro de la Memoria, que cubrió todos los gastos de transporte (billetes de avión y desplazamientos internos), alojamiento en el Albergue Juvenil del Valle de Baztán y las comidas durante los días del encuentro.

El alumnado se enfrentó a un programa intenso y profundamente significativo. Los días comenzaron con una bienvenida en el histórico Fuerte de San Cristóbal, un lugar que será declarado próximamente como Lugar de la Memoria por su uso como cárcel franquista. Allí, junto a la Vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, y la Comisionada Carmen Gustrán, los estudiantes conocieron el Cementerio de las Botellas, llamado así porque a los presos asesinados los enterraban sus compañeros con una botella con su identidad ; y participaron en un acto musical con Enrique Villarreal 'El Drogas' y emprendieron la primera etapa de la ruta GR225, que rememora la fuga de presos del fuerte en 1938. La jornada culminó con un emotivo acto de homenaje en la fosa de Olave, donde se recuperaron los cuerpos de 16 presos asesinados.

También participaron en talleres celebrados en la Universidad de Navarra con intercambios de experiencias con otros centros y la elaboración de un Manifiesto de Iruña: Jóvenes por la Memoria. El alumnado tuvo la oportunidad de compartir sus propios proyectos y reflexiones sobre la memoria democrática, aprendiendo de las experiencias de otros jóvenes de toda España.

El IES Las Huesas celebra desde el año pasado el Día de la Memoria Democrática en abril, con exposiciones y jornadas que incluyen la presencia de autoridades y personas vinculadas directamente a la recuperación de la memoria histórica.