Telde celebra la declaración del Juego del Garrote Tradicional Canario como Bien de Interés Cultural Inmaterial

El Juego del Garrote Tradicional Canario ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial por el Gobierno de Canarias, una decisión que ha sido recibida con orgullo y satisfacción por Nueva Canarias Bloque Canarista (NC-BC) de Telde, formación que impulsó en su momento la primera moción plenaria para solicitar este reconocimiento.

Desde NC-BC destacan que esta declaración supone “un acto de justicia y de protección de lo nuestro”, al reconocer oficialmente una práctica ancestral que forma parte del patrimonio cultural y de la identidad del pueblo canario.

El grupo recuerda que Telde fue el primer ayuntamiento en aprobar una moción en defensa del Juego del Garrote Tradicional Canario, una iniciativa que buscaba proteger y visibilizar este legado histórico, transmitido de generación en generación. “Cuando defendimos esta moción, lo hicimos convencidos de que proteger nuestras tradiciones no es mirar al pasado con nostalgia, sino garantizar que sigan vivas en el presente y en el futuro”, subrayan desde la organización canarista.

El Juego del Garrote Tradicional Canario es una práctica de origen prehispánico que combina técnica, respeto y destreza, y que ha sido preservada durante siglos gracias al trabajo de familias, maestros y escuelas en distintos municipios de Gran Canaria. En este sentido, NC-BC quiso realizar una mención especial al Maestro Paquito Santana, pastor de Telde, por su “labor incansable en la defensa y enseñanza del Juego del Garrote, y por transmitir con generosidad la sabiduría que atesoraba, contribuyendo decisivamente a mantener viva esta parte esencial de nuestro patrimonio”.

La declaración aprobada por el Gobierno de Canarias incluye también la incorporación de otros dos bienes de interés cultural: la técnica artesanal de la Roseta, tradicional de Tenerife y Lanzarote, y la Casa Torres de Teguise, en Lanzarote, con categoría de Monumento. Tres manifestaciones culturales distintas, pero unidas por el mismo propósito: mantener viva la identidad canaria.

Desde Nueva Canarias Bloque Canarista de Telde celebran que este reconocimiento “fortalece la defensa del patrimonio inmaterial del Archipiélago” y reiteran su compromiso con la promoción de los valores culturales que identifican a la sociedad canaria.

“El patrimonio no solo se conserva en los museos, sino también en la vida cotidiana, en la memoria colectiva y en las manos de quienes lo mantienen activo. El Juego del Garrote es, precisamente, eso: patrimonio vivo que nos une y nos representa”, destacan desde la formación.

Para NC-BC, la declaración del Juego del Garrote Tradicional Canario como BIC es un paso adelante en la protección de la cultura autóctona y un motivo de orgullo para Telde y para toda Gran Canaria.