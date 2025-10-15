Telde se conciencia para evitar distracciones al volante en las carreteras de Gran Canaria

La Policía Local de Telde ha participado activamente en la Campaña de Vigilancia y Control de Distracciones al Volante, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que se desarrolló entre los días 6 y 12 de octubre de 2025.

El objetivo principal de esta iniciativa ha sido reducir la siniestralidad vial y concienciar a los conductores sobre los peligros que suponen las distracciones durante la conducción, una de las principales causas de accidentes de tráfico en España.

Durante la campaña, la Policía Local reforzó la presencia de patrullas en diferentes vías del municipio y empleó medios tecnológicos avanzados para la detección de infracciones, entre ellas: el uso del teléfono móvil durante la conducción, la manipulación de navegadores, pantallas u otros dispositivos electrónicos y cualquier otra acción que implique pérdida de atención al volante.

El conductor de un camión frigorífico maneja su teléfono móvil mientras conduce en el municipio de Telde / Policía Local de Telde/Unidron

Controles preventivos

En el marco de esta colaboración con la DGT, se llevaron a cabo controles preventivos, con indicativos policiales visibles, así como vehículos camuflados y el apoyo de la Unidad de Drones (Unidron), con el fin de aumentar la eficacia de la vigilancia y la detección de conductas de riesgo.

Tras las actuaciones, se ha constatado un número significativo de infracciones relacionadas con la distracción, destacando especialmente el uso del teléfono móvil para escribir mensajes de texto y la no utilización del cinturón de seguridad. Ambas conductas incrementan notablemente el riesgo de siniestros viales.

La Policía Local de Telde ha elaborado un vídeo resumen con imágenes de algunas de las infracciones detectadas, que se adjunta junto a este comunicado, con fines informativos y de sensibilización ciudadana.

Desde el Ayuntamiento de Telde y la Policía Local se reitera el llamamiento a la prudencia y responsabilidad al volante, recordando que una simple distracción puede tener consecuencias irreversibles.