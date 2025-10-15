Telde homenajea a Carmen Rosa Santana, Aura García y María del Pilar Hernández por su contribución al trabajo en el mar

La Casa de la Agricultura acogió, durante la tarde de este miércoles, el acto institucional enmarcado en la celebración del Día de la Mujer Rural en Telde. Un encuentro, presidido por la edil de Sector Primario, María Calderín, en el que se ha querido dar visibilidad a las mujeres del mar. Féminas, como Carmen Rosa Santana, Aura García y María del Pilar Hernández, que contribuyen al trabajo en aguas teldenses, a las que dedican sus vidas.

Como muestra de agradecimiento por su labor, el Ayuntamiento, a través del área de Sector Primario, ha homenajeado a las féminas con un vídeo en el que se ha dado a conocer a los asistentes el trabajo que desempeñan día a día. Así, se realzó la figura de Carmen Rosa Santana como armadora, marinera y pescadora; una mujer que se dedica al mar desde los nueve años y que fue nombrada en 2012, por el Cabildo de Gran Canaria, Sabia del Mar. La teldense, que también fue presidenta de la Cooperativa de Melenara y lleva a cabo talleres de divulgación de pesca con escolares y de pesquerías ancestrales, como el calado del chinchorro, recibió el principal reconocimiento, entregado por el alcalde de la ciudad.

Por su parte, Aura García –como directora de la empresa Compaluna Pescados Melenara y con un atunero a su cargo que lleva su nombre, continuando con la cuarta generación de la familia que se dedica al sector pesquero en Telde– y María del Pilar –con más de 30 años de experiencia en pescaderías y experta en el manejo del pescado en la restauración– también recibieron un agradecimiento en nombre de la ciudad, por su incalculable aportación.

“Es un honor para esta ciudad contar con mujeres como las homenajeadas que dan valor y calidad al sector de la pesca en el municipio”, asegura María Calderín. “Escucharlas es un auténtico privilegio y Telde siempre les agradecerá la gran aportación que han hecho y siguen haciendo, así como su gran contribución al trabajo en el mar”, agrega la concejala.

En este sentido, la edil destaca que “sin duda, esta décimo primera edición de la celebración del Día de la Mujer Rural en Telde debía ser dedicada a las mujeres del mar. Por su dedicación, por sus infinitos conocimientos y por la poca visibilidad que se les suele dar, a pesar de la gran labor que desempeñan”.

La oceanógrafa y gerente del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria, Montserrat Gimeno, fue la encargada de leer la declaración de intenciones institucional, enmarcada en el contexto de la celebración.

Exposición Frida Kahlo

Otra de las intervenciones durante el acto fue la de la presidenta de la Asociación Frida Kahlo en Telde, Mapi Jérez, con el objetivo de presentar la exposición llevada a cabo por el colectivo para realzar el trabajo que llevan a cabo las mujeres en el mar.

Una iniciativa impulsada por diez féminas que han elegido a “la desconocida” Anfitrite, diosa de los mares en calma, para poner en valor la figura femenina en las aguas del mundo.