25 años de un auditorio desafinado en Telde

Es como la Puerta de Alcalá, que ve pasar el tiempo, pero sin el cariño de la ciudadanía, como suele suceder con aquellos edificios emblemáticos que aportan identidad a una ciudad. El Palacio de la Cultura de Arnao de Telde, que estaba destinado a converirse en una obra de referencia en el ámbito cultural de Canarias, cumple ya 25 años de abandono y de momento no tiene vistas de solución por la enorme inversión que habría que hacer para finzalizarlo.

El Palacio de la Cultura que se alza en el centro urbano de la zona de San Gregorio se ha ido convirtiendo con los años en un mamotreto sin que nadie se acostumbre aún a su presencia.

El 1 de marzo de 2000 el entonces alcalde de Telde, Francisco Santiago, puso la primera piedra de este edificio cuyo proyecto comenzó en 1997. El esqueleto se levantó entre 2000 y 2003, con alguna intervención posterior para cubrir la parte alta, la única que luce algo decente, pero hueca en su interior. El vallado de seguridad cerró el sueño.

El teatro ideado para el edificio tendría 1.600 localidades, 500 más que las del Teatro Pérez Galdós y algunas más que el Auditorio Alfredo Kraus. En cuanto al escenario, contaría con una estructura móvil de 687 metros cuadrados de superficie, la mayor de Canarias, además de contener un centro cultural, espacios para exposiciones, biblioteca y aulas. Pero todo eso ha quedado en nada tras una inversión en el tiempo de más de 15 millones de euros.

El concejal Iván Sánchez explica que para terminarlo habría que invetir otros 15 millones

El concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde, Iván Sánchez, explica que finalizarlo supondría una inversión de como mínimo otros 15 millones de euros, «que económicamente se excede de nuestras posibilidades y tendríamos que contar con otras administraciones», y demolerlo calcula, como arquitecto profesional, unos cinco millones, «pero no sería una solución».

Sánchez asegura que el edificio «tiene tantos problemas que uno puede ser muy crítico con él, pero al mismo tiempo es el problema que tiene que resolver la ciudad y sus gobernantes». El edil señala que «al contrario de lo que dice la lógica, se decidió, curiosamente, ponerlo en el casco del municipio. Si pensamos en otros edificios contemporáneos como el Auditorio Alfredo Kraus o el de Tenerife están casi en el exterior de las ciudades, pero en lugares bien conectados». En el caso del Palacio de la Cultura de Telde, «está empotrado. El barrio no está adaptado a él, o sea, no se ajusta y es indiferente al entorno urbano. No porque esté inacabado, sino porque es un elemento ajeno a todo el casco del municipio y además plantea muchísimos problemas de accesibilidad, con lo cual, se gana el apelativo de mamotreto precisamente por eso».

El esqueleto del edificio se levantó entre 2000 y 2003 y luego solo se ha hecho alguna actuación

Iván Sánchez entiende que una de las soluciones sería quitarle volumen al edificio, demoliendo solo algunas partes de su aspecto exterior. «Yo defiendo que la idea de que sea un híbrido entre un edificio cultural y un parque urbano. Hay edificios en Europa que se están recuperando, y existen bastantes ejemplos en países como Francia, con construcciones que estaban fuera de escala y se ha conseguido integralos, pero de igual manera, habría que contar con la participación de varias admisnitraciones para poder terminarlo en algún momento».

Ese cambio permitiría compaginar una parte de espacio verde urbano y a la vez conservar el carácter cultural de su interior, «que eso sí sería muy interesante».

El concejal también destaca que tienen la duda de que si habría que devolver las ayudas europeas que se recibieron en el caso de su demolición o de cambio de uso al que fue proyectado. Sánchez es sincero al contestar que «honestamente, no es un objetivo de este mandato resolver ese edificio, aunque somos conscientes de que debemos buscarle una solución», y añade que a la hora de actuar «deberíamos escuchar también las propuestas de las personas que residen en el casco para que nos digan qué destino puede tener finalmente» esta construcción abandonada.