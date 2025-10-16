Unos 170 vecinos de San Francisco afectados por un corte temporal de agua en Telde

Cerca de 170 vecinos del barrio de San Francisco y de la calle León y Castillo, en Telde, se han visto afectados este jueves por un corte temporal en el suministro de agua que se prolongará durante aproximadamente tres horas.

La interrupción, causada por trabajos puntuales de mantenimiento realizados por la empresa Aguas de Telde, comenzó a primera hora de la mañana y se prevé que el servicio quede restablecido al mediodía.

Malestar entre los vecinos

Algunos vecinos han mostrado su malestar por la falta de aviso previo por parte del Ayuntamiento. “Nos hemos enterado cuando abrimos el grifo y no salía agua”, comentaba una residente de la zona, que lamentó no haber recibido ningún tipo de comunicación sobre los trabajos programados.

Desde la Concejalía de Aguas y Saneamiento del Ayuntamiento de Telde agradecen la comprensión de los afectados y piden disculpas por las molestias ocasionadas.