Telde cierra temporalmente el parque infantil de La Garita tras localizar un nido de avispas
Parques y Jardines bloquea el acceso al espacio para preservar la seguridad de los usuarios, después de confirmar la presencia del enjambre en el yacimiento arqueológico de Lomo Los Melones
La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Telde, dirigida por Juan Francisco Artiles, ha procedido al cierre temporal del parque infantil de La Garita para preservar la seguridad de los usuarios, tras localizar un nido de avispas en el yacimiento arqueológico de Lomo Los Melones.
El bloqueo cautelar del acceso al espacio de juegos se mantendrá hasta que se solucione el incidente. Asimismo, de manera inmediata desde el avistamiento, se ha comunicado a la Consejería de Patrimonio Cultural del Cabildo de Gran Canaria la localización del enjambre, ya que es el órgano competente para paliar la situación, al tratarse de un lugar protegido.
Desde el Consistorio se ruega a la ciudadanía el cumplimiento de la norma de no entrar a dicho parque ni hacer uso de sus instalaciones mientras continúe precintado y se traslada un mensaje de disculpas por las posibles molestias causadas.
