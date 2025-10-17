Dos accidentes en la GC-1 provocan importantes retenciones hacia el sur en Gran Canaria

El tráfico en la autopista GC-1, una de las vías más transitadas de Gran Canaria, se ha visto seriamente afectado en la mañana de este viernes, tras un accidente ocurrido a la altura del Centro Comercial El Mirador, en Jinámar. El siniestro ha implicado a un coche y una motocicleta, y ha dejado como resultado dos personas afectadas, aunque aún no se ha confirmado la gravedad de las lesiones.

Además, otro accidente se ha producido a la altura de Carrizal.

Las autoridades han informado de importantes retenciones en sentido sur, que ya alcanzan incluso la salida de Las Palmas de Gran Canaria, lo que ha generado un notable impacto en la circulación durante una de las franjas horarias con mayor volumen de desplazamientos.

El siniestro se produjo a la altura de El Mirador

El punto exacto del accidente ha sido identificado en las inmediaciones del Centro Comercial El Mirador, una zona que suele registrar alta densidad de tráfico debido a su actividad comercial y su conexión con múltiples accesos.

Desde primeras horas del día, se han producido atascos en dirección sur, alcanzando incluso la salida sur de Las Palmas de Gran Canaria.

Muchos usuarios han expresado su frustración a través de redes sociales, alertando de la lentitud del tráfico y la escasa movilidad en este tramo. Las autoridades han pedido prudencia y paciencia a los conductores, y han recomendado utilizar rutas alternativas en la medida de lo posible.