Detectan dragones azules en la playa de Melenara: bandera roja y precaución extrema

El Ayuntamiento de Telde ha activado este viernes un protocolo especial de seguridad en la playa de Melenara tras la detección de dragones azules cerca de la orilla. Este hecho ha obligado a ondear la bandera roja, que prohíbe el baño, junto a otra blanca con el símbolo de medusas, como medida de advertencia a los usuarios del litoral.

La decisión fue adoptada por la Concejalía de Playas, dirigida por María Calderín, tras recibir el aviso del servicio de mantenimiento municipal sobre la presencia de estos inusuales pero peligrosos organismos marinos.

¿Qué son los dragones azules?

El Glaucus atlanticus, más conocido como dragón azul, es un pequeño molusco pelágico de intenso color azul metálico que habita en océanos templados y tropicales. A pesar de su reducido tamaño —no suele superar los cinco centímetros—, esta especie puede resultar muy peligrosa para los humanos.

Unos dragones azules en Playa del Inglés / LP/DLP

Su apariencia llamativa puede resultar atractiva, pero esconde un sistema de defensa poderoso. El dragón azul se alimenta de medusas venenosas como la carabela portuguesa, almacenando sus células urticantes y utilizándolas como arma defensiva. Al contacto con la piel humana, puede causar irritaciones severas, inflamación, dolor intenso e incluso reacciones alérgicas graves en personas sensibles.