El Ayuntamiento de Telde se suma este domingo, 19 de octubre a la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, una fecha señalada para recordar la importancia de la prevención, la detección precoz y la investigación en la lucha contra esta enfermedad.

Como muestra de apoyo a las personas afectadas y de compromiso con la sensibilización social, el edificio principal del Ayuntamiento, en El Cubillo, se iluminará de color rosa durante la noche de hoy, en una acción conjunta de la Concejalía de Sanidad y la Concejalía de Alumbrado Público.

El Ayuntamiento de Telde se ilumina de rosa en el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama / LP

Además, el pasado viernes la Concejalía de Sanidad organizó en el Mercado Municipal unas jornadas de prevención y concienciación, en las que se ofreció información sobre hábitos saludables, autoexploración y detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa tuvo una gran acogida por parte de comerciantes y visitantes, reforzando el compromiso del municipio con la promoción de la salud y el bienestar ciudadano.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Telde reafirma su apoyo a todas las personas, en su mayoría mujeres, que luchan o han luchado contra el cáncer de mama, y anima a la población a participar activamente en las campañas de prevención y diagnóstico precoz.