Telde avanza en el proyecto ‘Zonas Rurales Deprimidas 2025’ con la recuperación de fincas y caminos rurales

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, Comercio y Pymes, continúa desarrollando el proyecto Zonas Rurales Deprimidas Telde 2025 (ZRD 2025), una iniciativa enmarcada dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario impulsado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Los trabajos, que ya se están llevando a cabo en la Finca del Viso, la Finca de la Herradura y diferentes caminos rurales y medianías del municipio, tienen como objetivo mejorar el entorno rural, fomentar el empleo agrario y promover la sostenibilidad ambiental.

El grupo de personas empleadas está actuando en espacios como las fincas del Viso y La Herradura, y diferentes caminos rurales y medianías del municipio. / LP/DLP

Durante los tres meses de ejecución, el proyecto permite la contratación de 76 trabajadores, entre peones agrícolas, capataces, albañiles, pintores y personal administrativo, ofreciendo nuevas oportunidades laborales a personas desempleadas, especialmente a aquellas procedentes del sector agrario o con mayores dificultades de inserción.

La concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, visitó recientemente las zonas donde se están desarrollando las actuaciones, destacando el buen ritmo de los trabajos y la implicación del personal participante.

“Con ZRD 2025 estamos recuperando espacios agrícolas y rurales que forman parte de la identidad de Telde, al tiempo que generamos empleo y fomentamos el compromiso con la sostenibilidad y el sector primario”, subrayó la edil. Navarro añade que “estamos muy agradecidos con estos vecinos y vecinas de Telde, quienes están trabajando muy duro, demostrando su compromiso y ganas de trabajar en este proyecto”.

Revitalizar la tradición agrícola

Entre las acciones que ya se ejecutan figuran la limpieza y recuperación de las fincas municipales, la mejora de las infraestructuras de riego, la rehabilitación de caminos rurales, la gestión de residuos agrícolas y la creación de huertos de autoconsumo. Asimismo, el proyecto incluye formación práctica en técnicas agrícolas, riego eficiente, cultivo ecológico y manipulación de alimentos.

ZRD 2025 busca revitalizar la tradición agrícola y ganadera de Telde, impulsando la diversificación de cultivos y la reutilización de recursos naturales, con el fin de consolidar al municipio como un referente de sostenibilidad y desarrollo rural en Gran Canaria.

El proyecto se desarrolla de forma coordinada entre las concejalías de Agricultura, Desarrollo Local, Servicios Municipales y Obras Públicas, aunando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y preservar el valor ambiental y cultural del municipio.