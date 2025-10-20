Telde celebra el éxito del proyecto ‘Jinámar Estigma 0’ tras superar los 400 alumnos inscritos en sus talleres

El proyecto Jinámar Estigma 0 ya ha superado los 400 alumnos inscritos entre sus diferentes talleres. Una iniciativa desarrollada por la Asociación Cultural Entre Amigos, que busca promover la integración, la identidad cultural y la participación comunitaria en el barrio.

Los talleres de Tradición y Cultura están cosechando un gran éxito en el Centro Cívico de Jinámar. Desde su puesta en marcha a comienzos de 2025, esta actividad—auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria— ha superado los 200 alumnos inscritos. En ellos, los asistentes aprenden y comparten tradiciones musicales a través de la práctica de instrumentos como el timple, la guitarra, la bandurria y el canto, preservando así el rico legado cultural canario.

A esta programación se suman los talleres Educando con las Tradiciones, que se imparten desde el pasado mes de abril en los centros educativos públicos de Jinámar, y que también han alcanzado una participación superior a 200 escolares. Estas actividades se integran dentro del proyecto curricular de las escuelas y cuentan con 50 timples destinados al alumnado que no dispone de instrumento propio, garantizando así la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación musical y cultural.

El Ayuntamiento de Telde felicita una vez más a la Asociación Cultural Entre Amigos por su compromiso con la recuperación de las tradiciones y su labor en la dinamización social y cultural del barrio, así como a las personas que hacen posible el desarrollo de estas actividades.

Plan integral

El proyecto Jinámar Estigma 0 cuenta con el respaldo del Plan Integral de Jinámar, que ha apostado decididamente por la promoción de la cultura, el deporte y la convivencia vecinal del barrio. La financiación global en el barrio asciende a 651.000 euros, procedentes de la Consejería de Formación, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, adjudicada al Ayuntamiento de Telde para su gestión a través de la empresa pública Fomentas.