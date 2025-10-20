Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telde celebra el éxito del proyecto ‘Jinámar Estigma 0’ tras superar los 400 alumnos inscritos en sus talleres

La iniciativa la desarrolla la Asociación Cultural Entre Amigos en el Centro Cívico de Jinámar y en los colegios públicos del barrio

Tedodoro Sosa, Juan Antonio Peña y Suso Santana en el Centro Cívico de Jinámar.

Tedodoro Sosa, Juan Antonio Peña y Suso Santana en el Centro Cívico de Jinámar. / LP/DLP

El proyecto Jinámar Estigma 0 ya ha superado los 400 alumnos inscritos entre sus diferentes talleres. Una iniciativa desarrollada por la Asociación Cultural Entre Amigos, que busca promover la integración, la identidad cultural y la participación comunitaria en el barrio. 

Los talleres de Tradición y Cultura están cosechando un gran éxito en el Centro Cívico de Jinámar. Desde su puesta en marcha a comienzos de 2025, esta actividad—auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria— ha superado los 200 alumnos inscritos. En ellos, los asistentes aprenden y comparten tradiciones musicales a través de la práctica de instrumentos como el timple, la guitarra, la bandurria y el canto, preservando así el rico legado cultural canario.

A esta programación se suman los talleres Educando con las Tradiciones, que se imparten desde el pasado mes de abril en los centros educativos públicos de Jinámar, y que también han alcanzado una participación superior a 200 escolares. Estas actividades se integran dentro del proyecto curricular de las escuelas y cuentan con 50 timples destinados al alumnado que no dispone de instrumento propio, garantizando así la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación musical y cultural.

El Ayuntamiento de Telde felicita una vez más a la Asociación Cultural Entre Amigos por su compromiso con la recuperación de las tradiciones y su labor en la dinamización social y cultural del barrio, así como a las personas que hacen posible el desarrollo de estas actividades.

Plan integral

El proyecto Jinámar Estigma 0 cuenta con el respaldo del Plan Integral de Jinámar, que ha apostado decididamente por la promoción de la cultura, el deporte y la convivencia vecinal del barrio. La financiación global en el barrio asciende a 651.000 euros, procedentes de la Consejería de Formación, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, adjudicada al Ayuntamiento de Telde para su gestión a través de la empresa pública Fomentas.

