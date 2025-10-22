Honorio Galindo exige al colectivo Turcón que reconozca que vulneró sus derechos

«Solo quiero que reconozcan públicamente que lo hicieron mal, que esas no eran maneras de actuar y que de cara al futuro que hagan las cosas de forma correcta», explicó ayer Honorio Galindo, quien fuera presidente del Colectivo Turcón Ecologistas en Acción hasta julio de 2022. Galindo asistió ayer al juicio por la demanda que presentó ante el Juzgado de Telde para impugnar el acuerdo de la asamblea extraordinaria celebrada el 15 de julio de 2022, en la que fue sustituido en el cargo por Consuelo Jorge López, actual presidenta del colectivo Turcón.

En su escrito, Galindo alegaba que la convocatoria de la asamblea se realizó «al margen del procedimiento legal y estatutario», sin su participación como presidente, y denunciaba «una simulación de funcionamiento democrático» dentro de la asociación. El demandante sostenía que se le negó el acceso al libro de socios y que la votación se efectuó «en medio de una gran confusión», vulnerando los derechos de los asociados.

Honorio Galindo solicitaba que el juzgado declarara nulo el acuerdo que lo destituyó y que se suspendiera cautelarmente la ejecutividad de la nueva junta directiva. Argumentaba además que su cese puede afectar a los procedimientos medioambientales en curso, entre ellos las impugnaciones de los proyectos Chira-Soria y Siam Park en Gran Canaria.

En su demanda, también afirmaba que el acuerdo vulneraba lo dispuesto en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación de Asociaciones de Canarias y los propios estatutos del colectivo, al haberse convocado y desarrollado la asamblea «sin respetar los principios de transparencia, legalidad y funcionamiento democrático» exigidos por la normativa.

Galindo, que aseguró que no tiene intención de volver a presentarse al cargo, sí reconocía que «se me hizo un daño moral muy fuerte», y señaló que «tenían que haberme dado una oportunidad». En el juicio, la Fiscalía solicitó que se desestimara la demanda porque Galindo no había presentado su candidatura, «cuando detrás de todo esto lo que había era todo un movimiento para que yo no tuviera oportunidad en las mismas condiciones en las que se iban a celebrar las elecciones». Aun así sostiene que en el caso de perder el juicio elevará la demanda a la Audiencia Provincial.

Por su parte, fuentes del colectivo Turcón explicaba que en la vista oral celebrada ayer, la Fiscalía desestimó «todos y cada uno de los argumentos del señor Honorio Galindo». «Ahora Turcón esperará a la sentencia para hacer las valoraciones oportunas», afirmaron.

Crisis en el colectivo

El conflicto interno en Turcón, que ahora se resuelve en los tribunales ante las posiciones irreconciliables de los partidarios de Honorio Galindo y la nueva directiva salida de la asamblea celebrada en julio de 2022, acabó afectando a la imagen del movimiento ecologista. Galindo presentó una demanda en la que solicitaba la anulación cautelar del acuerdo de la asamblea en la que se eligió la nueva junta directiva, al entender que los promotores de su destitución han infringido dos leyes y cuatro artículos de los propios estatutos de la organización.