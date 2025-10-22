‘La Verbena’ se transforma en una tarde de miedo y música: llega la edición Halloween más esperada de Gran Canaria

Gran Canaria ya afila los colmillos para vivir una de las citas más esperadas del año: “La Verbena – Edición Halloween”, una fiesta que promete combinar el mejor ambiente, la música en vivo y toda la magia de la noche más terrorífica del calendario.

Organizado por Smash Music Gran Canaria y producido por No Dejes de Soñar, el evento reunirá sobre el escenario a artistas de primer nivel como Armonía Show, Paco Guedez, Tataband y Pedro Afonso, quienes harán vibrar al público con sus actuaciones durante toda la jornada.

La cita será el domingo 2 de noviembre, desde las 16:00 hasta la medianoche, en el anexo del parking del Centro Comercial Las Terrazas, un espacio que se convertirá en el epicentro de la diversión y el espíritu halloweenesco en la isla.

Además, las primeras 500 entradas incluyen consumición, regalos y muchas sorpresas, un aliciente extra para quienes no quieran perderse el evento más esperado del otoño.

Con disfraces, luces, música y una atmósfera llena de energía, “La Verbena – Edición Halloween” se perfila como la gran fiesta del miedo y la diversión en Gran Canaria, donde el público podrá bailar, reír y dejarse llevar por una noche inolvidable. 🎃

🎬 Producido por No Dejes de Soñar

No Dejes de Soñar es la productoraque impulsa esta ambiciosa propuesta. Con una destacada trayectoria en la organización de eventos, espectáculos y conciertos en Gran Canaria —entre ellos, el exitoso Tardeo a lo Bestia, esta factoría creativa se ha consolidado como una referencia en el sector del entretenimiento isleño. Su sello distintivo: crear experiencias únicas, vibrantes y memorables que conectan al público con la emoción y la música.

Para La Verbena – Edición Halloween, la productora promete un auténtico universo festivo, dominado por el ritmo, la energía, los disfraces y la fantasía, consolidando así su compromiso con un ocio innovador y de calidad en la isla.

Además, No Dejes de Soñar ya prepara una temporada cargada de grandes citas: el único show de Nicky Jam en Canarias el sábado 22 de noviembre, el espectáculo de aniversario el 28 de noviembre, ambos en la Discoteca Cirius localizada en Gáldar, y el próximo Tardeo a lo Bestia – Edición Navidad, que se celebrará el 6 de diciembre en la Casa Fataga, en pleno Parque Santa Catalina, y que promete ser ¡legendario!