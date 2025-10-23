El alcalde de Telde confía en que se busquen alternativas a la planta de gas en Salinetas

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha manifestado este miércoles su confianza en que el Gobierno de Canarias busque otro lugar para instalar la planta de gas propano que se pretende ubicar en Salinetas, ante las conversaciones que mantiene para tal fin con el Ejecutivo.

En concreto ha indicado en un comunicado que el "contacto directo y fluido" con el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, que se suma a otras gestiones del equipo municipal, "marcan un giro hacia la búsqueda activa de alternativas", en la que se ha confesado "esperanzado", tal y como ha señalado en un comunicado.

Peña ha expresado su agradecimiento por la "disposición al diálogo" del director de Energía, al tiempo que ha puesto sobre la mesa posibles espacios alternativos para la instalación, evitando su cercanía a zonas residenciales y priorizando una ubicación compatibilizada con los usos industriales del municipio.

El equipo municipal se muestra "más esperanzado", puesto que el gobierno autonómico ha comenzado a "considerar opciones de reubicación", lo que supone "un cambio de fase" en el proceso.

En este escenario, el alcalde ha reconocido expresamente el trabajo del técnico municipal encargado de este expediente, destacando "el esfuerzo en las horas de seguimiento, la interlocución permanente con la administración autonómica y la coordinación con los vecinos de Salinetas".

Asimismo, el primer edil ha agradecido la colaboración de los vecinos y vecinas afectados, "quienes llevan meses movilizados".