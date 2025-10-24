Una deuda electoral acaba con una denuncia por amenazas entre dos ediles de Telde

El concejal Juan Pablo Rodríguez, responsable de las áreas de Educación y Solidaridad en el Ayuntamiento de Telde, presentó una denuncia en la Policía Nacional por amenazas verbales contra su compañero de partido, Juan Francisco Artiles, concejal de Parques y Jardines y Alumbrado quien, durante una conversación en la que le reclamaba que le devolviese dinero que aportó al partido para las campañas electorales, presuntamente le profirió amenazas. «Cuídate las espaldas», verbalizó, según el denunciante. Ambos son los fundadores de Más por Telde y forman parte del grupo de gobierno municipal.

La demanda ha sacado a la luz una supuesta deuda de Artiles con Rodríguez por aportar dinero, cerca de 80.000 mil euros, «que se utilizaron para tres campañas políticas», afirmó Juan Pablo Rodríguez, quien subrayó que el trato era que ese dinero le fuera devuelto sin que hasta el momento se haya saldado la deuda.

La Policía Nacional ya les ha informado que la vista se celebrará el martes, 28 de octubre, a las 10.30 horas, en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad.

Los hechos que dieron lugar a la denuncia ocurrieron el miércoles en la céntrica plaza de San Juan a la vista de la gente que pasaba por allí y de los operarios que estaban montando en ese momento el árbol de Navidad.

Los hechos denunciados

Juan Pablo Rodríguez relató que pasó por la Alcaldía para hablar con el Juan Antonio Peña cuando vio a Juan Francisco Artiles en la plaza. Decidió acercarse a él porque no le cogía el teléfono ni respondía a los WhatsApp «y quería hablar con él porque quería saber qué pasaba con un dinero que me debe». Cuando se acercó, el denunciado le preguntó si venía «en plan matón, a lo que yo me sorprendí. Le dije buenos días, y que me explicara que qué era eso de en plan matón». Artiles, según el denunciante, le dijo que no tenía nada que hablar con él, «y me dijo que me quitara de delante y que me cuidara las espaldas y que en pocos días tendría noticias suyas». Posteriormente, Juan Pablo se dirigió a la comisaría de la Policía Nacional de Telde y tras explicar lo sucedido los agentes le informaron que los hechos «eran denunciables en toda regla».

Juan Pablo Rodríguez y Juan Francisco Artiles se verán las caras en el juzgado de Telde el próximo martes

Juan Pablo Rodríguez reconoció que la rencilla entre ambos viene de atrás. «Yo he sido el fundador del partido junto con él y he estado a cargo de la parte contable, porque estaba recogido así en las escrituras. A mí se me ha destituido sin aviso, pero que hagan lo que quieran». Rodríguez aseguró que desconoce si la formación convocará una reunión para tratar el asunto. «No sé si se ha hablado o dicho algo. Hasta el momento nadie me ha dicho nada», añadió.

Fundadores del partido

Rodríguez y Artiles son los fundadores de Más por Telde. El denunciante señaló que «no quiero hacer de esto ningún escándalo porque soy una persona, aunque pública, bastante discreta». También reveló que «me tengo que hacer una operación importante y yo lo que quiero es recuperar mi dinero antes de que pueda pasar alguna cosa y que el dinero ese se pierda, y él se está haciendo el loco. Es un tema entre él y yo. Un compromiso que tiene él conmigo», relató. Sobre la creación del partido, explicó que «la idea surgió de él, que es el político. Yo lo apoyé porque era un amigo y ha sido como un hermano, y le he puesto siempre financieramente mi dinero con la palabra dada de que se me devolviera y no me lo ha querido devolver».

Juan Pablo Rodríguez aseguró que tras el tenso enfrentamiento verbal le comentó al alcalde, Juan Antonio Peña, «que si creía que esto va a perjudicar al gobierno actual yo estaba dispuesto a renunciar y marcharme, pero me dijo que era un tema particular entre nosotros y que no él tenía nada que ver».

Sobre si este enfrentamiento puede provocar una moción de censura contra el actual grupo de gobierno, el edil respondió que «ahora, que yo sepa no. Sé que en su momento hubo esa intención y él estaba detrás».

El alcalde no entra en el debate

Por su parte, el alcalde de Telde no ha querido entrar en el debate. «Eso es una guerra entre ellos. No afecta al grupo de gobierno. Eso es una decisión que, por lo pronto, no afecta al grupo municipal y que son cuestiones de partido o personales. Cuestiones que desconozco y yo no voy a entrar a valorarlas».

Peña subrayó que «esto es ajeno a la institución, a la gestión municipal y al gobierno, por lo que entiendo que se debe resolver en los órganos del partido o donde ellos quieran», y añadió que «en el momento del desenlace me pronunciaré, pero ya digo que es una cuestión de relaciones personales o políticas en las que no voy a entrar».

Este periódico intentó ayer contactar en varias ocasiones con Juan Francisco Artiles, el concejal denunciado, sin éxito.