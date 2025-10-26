Juan Ismael Santana, presidente de Adepatel: «Telde debe estar a la vanguardia en la protección del patrimonio»

¿Por qué han decidido crear la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Telde (Adepatel)?

Por el abandono en la que se encuentra todo el patrimonio cultural y natural en general del municipio, desde los barrancos hasta los edificios históricos, cantoneras, patrimonio etnográfico e industrial, entre otros. Y no solo se debe a la de la desidia de las instituciones en muchos de los casos, sino también por la negligencia de parte de la sociedad, que no valora nuestras señas de identidad, que está representada en los bienes culturales tangibles e intangibles que nos dejaron nuestros antepasados. Tenemos un objetivo constructivo, sin intereses políticos. Lo que nos mueve es el amor y el cariño que tenemos a la ciudad, y como lo vemos en nuestros ámbitos de conocimiento, pues nos duele.

¿Cuánta riqueza patrimonial tiene Telde?

La riqueza patrimonial de este municipio es inmensa, pero está muy abandonado. Si nos vamos a la carta etnográfica, creo hay en torno a 800 bienes catalogados, y yacimientos arqueológicos, más de 200, y en patrimonio industrial una enormidad. Date cuenta que es la segunda ciudad de Gran Canaria y la cuarta del Archipiélago. Una gran ciudad que por entidad, por número de población y por economía debería estar a la vanguardia, como lo estuvo en los años 80, de la protección del conjunto histórico, de los bienes culturales en general, del patrimonio cultural en general y natural.

¿Quién compone Adepatel?

La asociación la componen actualmente 13 personas. Profesionales de diversas áreas de conocimiento, desde la museología, el medioambiente, la arqueología, la etnografía, el patrimonio industrial. Hemos decidido desarrollar proyectos, visibilizar el estado de deterioro del patrimonio y entre nuestros objetivos está concienciar sobre todo a la ciudadanía. También, evidentemente, a los políticos. Entendemos que a lo mejor es pregonar en el desierto, porque ya hemos visto de todo. Sabemos lo que nos van a decir, que no hay personal adecuado y demás, pero queremos que se pongan las pilas porque ya llevamos suficiente tiempo viendo el mal estado en el que está patrimonio teldense.

«Telde tiene en torno a 800 bienes catalogados y más de 200 yacimientos arqueológicos»

Dígame algunos de los elementos del patrimonio del municipio que necesitan ser recuperados con urgencia.

El primero es el conjunto histórico-artístico de San Juan y San Francisco que está totalmente abandonado. Otro sería La Noria de Jinámar, que hay que ponerla en uso. Se musealizó pero se ha vandalizado y ahí está. También la Máquina del Azúcar y el proyecto del centro de interpretación de Los Picachos, que creo que hay algo avanzado. Y luego, la recuperación de un Bien de Interés Cultural como es el Molino del Conde, donde hicimos la presentación de Adepatel. Por cierto, se ha devuelto dos veces el dinero de subvenciones para rehabilitarlo y la segunda vez se tuvo que devolver el dinero con intereses por la desidia de no hacer nada, este caso, evidentemente, por la institución pública que es el Ayuntamiento de Telde que era el gestor de los dineros. A todo esto se le suma la puesta en marcha y mantenimiento de los yacimientos arqueológicos. Algunos de ellos incluso se presentan hasta en Fitur, pero no se mantienen, no hay vigilancia o control de las personas, y todo eso se deteriora. Por eso digo que hay que tener un consenso entre los distintos grupos políticos para establecer un proyecto de futuro. Un pilar básico de lo que es el patrimonio cultural de una gran ciudad como Telde, pero hacerlo a varios años vista, no solo a dos o a cuatro años.

¿Qué le diría a la ciudadanía?

Que se implique un poco más. Que si no conocen la enorme riqueza patrimonial que tiene este municipio, pues, que se interese por conocerla a través de todas las actividades que queremos llevar a cabo, y de forma gratuita, porque nosotros hacemos esto gratuitamente y sacando el poco tiempo que nos queda de nuestros trabajos.

¿Y a los políticos?

Un consenso. Abogar por la defensa de nuestras señas de identidad, sin adscripción política, sino pensando en ponerse de acuerdo con un consenso en general. Simplemente eso. El patrimonio está formado por elementos que son nuestras señas de identidad y las palpamos todos los días. Es que nos da pena el ver cómo hemos evolucionado, para mal.