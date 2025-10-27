Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telde informa de un corte temporal de agua en La Garita

El corte se debe a una avería detectada en la red de distribución y tendrá una duración aproximada de dos horas

La Garita.

La Garita. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

El Ayuntamiento de Telde comunica a la ciudadanía que durante la tarde de este lunes, 27 de octubre, se producirá un corte temporal en el suministro de agua en el barrio de La Garita.

La interrupción afectará al interior del Polígono, comprendido entre las calles Orquídea, Pascua, Amapola, Ficus y Palmera.

El corte se debe a una avería detectada en la red de distribución y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Los equipos de Aguas de Telde ya trabajan para reparar la incidencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Desde la Concejalía de Aguas y Saneamiento se agradece la comprensión de los vecinos y vecinas de la zona afectada, y se pide disculpas por las molestias ocasionadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un turismo y una guagua de Global en Juan Grande
  2. Layonel Ramírez aparece con vida a 16 millas del suroeste de Gran Canaria
  3. La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
  4. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  5. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  6. El fallecido en el accidente frontal de Juan Grande es un expolicía condenado por tráfico de droga
  7. Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
  8. Un joven, herido de gravedad tras recibir media decena de puñaladas en la plaza de Manuel Becerra

Telde informa de un corte temporal de agua en La Garita

Telde informa de un corte temporal de agua en La Garita

Juan Ismael Santana, presidente de Adepatel: «Telde debe estar a la vanguardia en la protección del patrimonio»

Juan Ismael Santana, presidente de Adepatel: «Telde debe estar a la vanguardia en la protección del patrimonio»

La Feria Km.0 Gran Canaria celebra su 33ª edición en Telde con un homenaje al mar y al producto local

La Feria Km.0 Gran Canaria celebra su 33ª edición en Telde con un homenaje al mar y al producto local

Una deuda electoral acaba con una denuncia por amenazas entre dos ediles de Telde

Una deuda electoral acaba con una denuncia por amenazas entre dos ediles de Telde

El horario de invierno llega a Canarias: ¿a qué hora amanecerá y anochecerá en el Archipiélago tras el cambio del 26 de octubre?

El horario de invierno llega a Canarias: ¿a qué hora amanecerá y anochecerá en el Archipiélago tras el cambio del 26 de octubre?

‘La Verbena’ se transforma en una tarde de miedo y música: llega la edición Halloween más esperada de Gran Canaria

‘La Verbena’ se transforma en una tarde de miedo y música: llega la edición Halloween más esperada de Gran Canaria

Estas son las zonas de Telde que se han quedado sin agua por una avería

Estas son las zonas de Telde que se han quedado sin agua por una avería

El alcalde de Telde confía en que se busquen alternativas a la planta de gas en Salinetas

El alcalde de Telde confía en que se busquen alternativas a la planta de gas en Salinetas
Tracking Pixel Contents