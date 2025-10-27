Telde informa de un corte temporal de agua en La Garita

El Ayuntamiento de Telde comunica a la ciudadanía que durante la tarde de este lunes, 27 de octubre, se producirá un corte temporal en el suministro de agua en el barrio de La Garita.

La interrupción afectará al interior del Polígono, comprendido entre las calles Orquídea, Pascua, Amapola, Ficus y Palmera.

El corte se debe a una avería detectada en la red de distribución y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Los equipos de Aguas de Telde ya trabajan para reparar la incidencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Desde la Concejalía de Aguas y Saneamiento se agradece la comprensión de los vecinos y vecinas de la zona afectada, y se pide disculpas por las molestias ocasionadas.