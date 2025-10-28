Juan Francisco Artiles niega en el juicio que amenazase a su compañero de partido, Juan Pablo Rodríguez

El concejal y líder de Más por Telde en el Ayuntamiento de Telde Juan Francisco Artiles negó ayer que profiriera amenazas a su compañero de partido, Juan Pablo Rodríguez, después de que éste le reclamase la semana pasada una deuda de 80.000 euros, dinero que según el denunciante aportó al partido en tres campañas electorales. Los modos con los que Artiles supuestamente le contestó llevó a Rodríguez a presentarle una denuncia por amenazas el pasado miércoles.

El denunciante y el denunciado, ambos concejales de Más por Telde en el gobierno municipal, se vieron ayer en los juzgados de la ciudad. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El primero en llegar a las dependencias judiciales fue Juan Francisco Artiles, sobre las 10.22 horas, mientras que Juan Pablo Rodríguez lo hizo a las 10.30 para la vista. A su salida de los juzgados, Artiles manifestó que no hablaría hasta que la jueza se pronunciara, aunque adelantó que la Fiscalía pidió su absolución.

Por su parte, Juan Pablo Rodríguez explicó que aunque el denunciado negó los hechos, él se mantiene en su versión. Rodríguez recordó que la denuncia llega después de intentar hablar con Artiles en la plaza de San Juan y de que éste se dirigiese a él de malas formas. «Me preguntó si yo iba en plan matón y que me cuidara las espaldas, que en unos días tendría noticias suyas», afirmó.

Con esa versión se dirigió a la Policía Nacional de Telde, donde tras explicarle los hechos a un agente éste le dijo que sí podía presentar una denuncia por amenazas, como finalmente hizo.

Juntos en el pleno del viernes

Juan Pablo Rodríguez afirmó que todavía es militante del partido Más por Telde. «Nadie me ha comunicado nada, dejé el cargo de responsable de las cuentas pero de todo me he enterado por la prensa». Este viernes tendrán que sentarse juntos en el Pleno ordinario de octubre.

«La bancada es lo que nos representa y para mí no tiene nada que ver el trabajo con lo que pasa entre las personas. Sí es verdad que los dos somos políticos y que representamos al mismo partido, pero yo no tengo ninguna intención de mezclar las cosas ni de perjudicar al gobierno y a lo que represento. Los ciudadanos para mí siguen siendo lo prioritario», manifestó Rodríguez.

El denunciante subrayó que Artiles ya le ha dicho que con él «no tiene nada que hablar». Rodríguez le sigue reclamando los 80.000 euros que, según él, prestó al partido para tres campañas políticas, con la condición de que le fueran devueltos, aunque no ha sido así y la deuda sigue pendiente.

Sobre si el alcalde de Telde tiene conocimiento de los hechos, Rodríguez señala que «ha decidido, y yo haría lo mismo, no entrar en cuestiones personales, porque aunque estemos en el grupo de gobierno, no debemos mezclar lo personal con lo laboral».

Rodríguez reiteró que Juan Francisco Artiles tiene una deuda con él. «Él me dio su palabra de que yo recuperaría ese dinero que yo había puesto; me ha decepcionado. El edil se muestra molesto con cómo su partido ha gestionado este enfrentamiento.