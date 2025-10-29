Expediente al edil de Más por Telde que denunció a otro por amenazas

La denuncia que el concejal del Ayuntamiento de Telde Juan Pablo Rodríguez ha presentado contra su compañero de partido, Juan Francisco Artiles, por supuestamente haberle amenazado después de reclamarle una presunta deuda electoral de 80.000 euros, ha tensionado las filas de la formación. Y es que Más por Telde abrió ayer un expediente informativo y suspendió cautelarmente de militancia al edil, al que acusa de provocar un «irreparable daño» a la imagen del partido y de haber vertido acusaciones «rotundamente falsas» y «gravísimas» en relación da las supuestas deudas de la formación con Rodríguez.

En un comunicado remitido apenas 24 horas después de que ambos ediles se viesen las caras en el juzgado -donde Juan Francisco Artiles negó las amenazas-, Más por Telde muestra su «total apoyo y respaldo» al concejal denunciado e instó a Rodríguez, que desde la fundación del partido en 2008 y hasta julio de 2025 fue su tesorero y responsable de la gestión de las cuentas, a que presente la documentación que acredite la deuda que reclama.

La formación señala que ha solicitado esa documentación pero el denunciante no la ha presentado. «La única intención del señor Rodríguez es dañar la imagen de este partido y de las personas que lo integran, personas honestas y honradas a las que Rodríguez, sin escrúpulo algunos, se ha atrevido a difamar y calumniar», añade el comunicado, donde la formación critica la actitud pública de Juan Pablo Rodríguez. «No la compartimos y nos distanciamos de sus actos».

Más por Telde defendió además la transparencia en cuentas del partido. «Están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas sin una sola tacha y publicadas en la web [...] en ellas no aparece recogido, sin liquidar, nada pendiente con Juan Pablo Rodríguez», señala.

La formación también advierte que está fiscalizando y auditando las cuentas que Rodríguez ha gestionado durante 17 años «para verificar si cuadra con la documentación contable que Rodríguez, como tesorero, ha ido aportando a nuestro gestor fiscal».

Contactado por este periódico, el edil denunciante Juan Pablo Rodríguez ha optado por no pronunciarse. Mañana compartirá bancada con Artiles durante el Pleno municipal; en principio votará con Más por Telde, salvo que se decida su pase al grupo de los no adscritos.