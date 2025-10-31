LA PROVINCIA te invita a vivir la adrenalina del Circo Extreme en Telde sorteando entradas para las funciones del 5 y 6 de noviembre

¡Prepárate para un espectáculo que desafía los límites de la emoción! La Provincia te da la oportunidad de vivir en primera fila la experiencia única del Circo Extreme, el show que combina acrobacias, velocidad, luces y música en una puesta en escena espectacular.

El evento tendrá lugar en el Recinto Ferial de San Juan (El Cubillo), en Telde, los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre, a las 18:30 horas.

Y lo mejor de todo: puedes asistir gratis. El periódico sorteará 4 entradas dobles para cada una de las funciones, para que disfrutes del espectáculo acompañado de quien tú elijas.

🎪 Un espectáculo que lleva la emoción al límite

El Circo Extreme, producido por Zoppis Productions, es mucho más que un circo tradicional. En el escenario, los mejores artistas internacionales se unen a pilotos, bailarines y acróbatas en un montaje de alto impacto que mezcla deportes extremos, destreza física y tecnología visual.

Desde motos que desafían la gravedad hasta acrobacias imposibles y momentos llenos de ritmo y energía, cada número está diseñado para dejarte sin aliento.

¿Cómo participar en el sorteo?

Participar es muy sencillo:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate ahora mismo, es gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellenar los formularios y… ¡Ya estarás participando en los sorteos!

Formulario de participación para el sorteo de entradas para la función del miércoles 5 de noviembre:

Formulario de participación para el sorteo de entradas para la función del jueves 6 de noviembre:

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Los sorteos se realizarán en dos fechas:

📅 Miércoles 5 de noviembre a las 10:00 h, sortearemos las entradas para la función del miércoles 5 de las 18:30 h.

📅 Jueves 6 de noviembre a las 10:00 h, sortearemos las entradas para la función del jueves 6 de las 18:30 h.

Los ganadores serán contactados directamente por el equipo de La Provincia mediante los datos registrados en su perfil. Para garantizar la correcta comunicación, se recomienda revisar y actualizar la información personal en la sección 'Mi cuenta' antes de la fecha del sorteo.

✨ ¡Y si no resultas ganador… aún puedes vivir la experiencia!

Las entradas para Circo Extreme están disponibles en la web oficial:

👉 https://extremecirco.tickelix.com/

No te pierdas esta oportunidad de disfrutar del Circo Extreme, un show de pura adrenalina y entretenimiento familiar que está conquistando al público en toda España.

Acelera tus emociones… y vive el espectáculo más extremo con La Provincia.