Telde aprueba 8,6 millones para pagar facturas y la limpieza viaria

El Ayuntamiento de Telde aprobó ayer en asuntos de urgencia 6.895.767 sacados de los remanentes y destinados a pagar las tasas de vertederos, limpieza viaria y residuos sólidos, según explicó el alcalde Juan Antonio Peña. A esta cantidad se le sumó también el reconocimiento extrajudicial de crédito por 1.741.240,28 euros destinados a regularizar el pago de facturas por servicios y suministros sin contrato previo. La suma total supera los 8,6 millones de euros.

El desglose de los pagos incluye 168.977,37 euros para la gestión del alumbrado público de julio; 18.655,27 euros por el suministro de combustible de la flota municipal entre junio y agosto; y 34.382,32 euros de suministro eléctrico entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Además, se reconocieron 45.625,58 euros por servicios a la Concejalía de Nuevas Tecnologías, 824.623,57 euros por servicios extraordinarios de vigilancia, conservación y limpieza en parques y jardines, 46.162,50 euros por otra factura eléctrica, 229.769,82 euros de alumbrado público de agosto de 2025 y 328.898 euros por las certificaciones de junio y julio de la encomienda a Gestel para la gestión de las escuelas infantiles municipales.

Denuncia entre concejales

Uno de los detalles del Pleno estaba en la reacción de los dos concejales de Más por Telde, Juan Pablo Rodríguez y Juan Francisco Artiles, tras verse las caras en el juzgado el pasado martes tras una denuncia del primero al segundo por supuestas amenazas. En ningún momento se dirigieron la palabra, ignorándose mutuamente mientras votaban a favor de los puntos expuestos por el grupo de gobierno al que pertenecen.

Otro de los asuntos llevados al Pleno hacía referencia al Plan de Cooperación del Cabildo con los Ayuntamientos, para el periodo 2024-2027, en el que era necesario aprobar su reestructuración de cara a los dos últimos años. El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, explicó que este plan prioriza dos grandes actuaciones urbanas, la renovación integral de la calle Poeta Pablo Neruda y la calle Américo Vespucio, en Salinetas. El presupuesto conjunto para ambas iniciativas asciende a 2,26 millones de euros, con una consignación de 1,53 millones en 2026 y 734.000 euros en 2027. El nuevo reparto supone una revisión de la planificación para 2025, reservando partidas para obras en la calle Miramar, en Taliarte, y en Mesonero Romano, una vía que une los barrios de La Pardilla y Las Remudas. El Pleno también aprobó los Honores y Distinciones de este año, que recaen en la Banda Municipal de Música de Telde (Medalla al Mérito Cultural), Ecca.edu (Medalla al Mérito Social), Teldeactualidad (Medalla al Mérito Social), Scouts Telde - Grupo Wañak (Medalla al Mérito Social), Josefa Milán Padrón (Medalla al Mérito Social), Juan Verde Suárez (Medalla al Mérito Social) y Roberto Gabriel Hernández Santa (Medalla al Mérito Deportivo).

Los ruegos y preguntas de los diferentes grupos políticos de la oposición que fueron dirigidos al grupo de gobierno se refirieron al acceso a La Pardilla desde la GC-1, el estado actual de la electricidad del Mercado Municipal, actualmente en obras y comprobando las nuevas cámaras de frío para recepcionar la obra; los recientes altercados en San Juan provocados por jóvenes. En este punto, Nueva Canarias (NC) reclamó responsabilidades al gobierno municipal ante el inminente cese de 21 funcionarios interinos, tras la caducidad de varios procesos de ofertas de empleo público sin concluir.

El Pleno también aprobó tres declaraciones institucionales referidas al Día contra la Violencia y el Acoso Escolar, el Día Mundial de la Diabetes e instar a la declaración de las Fiestas de la Inmaculada Concepción y la Caña Dulce de Jinámar, que fueron leídas por Goretti Almeida, Lidia Blanco e Isaac Mendizábal, respectivamente. Lorena García también dio lectura a la declaración institucional contra la violencia de género.