Un vertido provoca la muerte de miles de peces en Taliarte
Los vecinos se quejan de un fuerte mal olor en la zona de costa del municipio teldense
Las quejas vecinales reiteradas por el mal olor que imperaba estos días en zonas de la costa de Telde como Taliarte y Salinetas y los grumos y espuma sobre el agua se deben a un vertido que ha afectado a las piscifactorías que están cerca de la costa, y que ha provocado la muerte de miles de peces.
Según informó la empresa Aquanaria, responsable de algunas de las jaulas de piscifactoría de la zona, que ya ha presentado la denuncia ante el Seprona, el 3 de octubre un pescador local alertó a personal de la empresa de la presencia de un vertido extraño y de apariencia química en aguas próximas al emisario submarino nº 222, de titularidad municipal, frente a la costa de Melenara. El pescador advirtió que dicho vertido «podría estar afectando a las jaulas de cultivo cercanas».
Aquanaria reconoce que es un tema «muy grave» y que las pérdidas directas acumuladas por mortalidad de peces en talla comercial supera los 15 millones de euros. La retirada de los peces muertos la realiza un gestor autorizado.
La cuestión de los malos olores y las manchas llegó ayer al Pleno. El alcalde Juan Antonio Peña explicó que los análisis ordinarios del agua contemplan que «las playas están aptas para el baño», pero que han solicitado a Salud Pública del Gobierno de Canarias análisis más exhaustivos para la zona.
