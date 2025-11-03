Operación antidroga en Gran Canaria: los agentes intervienen en un muelle pesquero

Un fuerte operativo policial, que incluyó a agentes de la Policía Nacional y Local, se pudo ver en la noche de este domingo en el muelle de Taliarte (Telde) para frenar un desembarco de droga desde un barco pesquero, según informa Teldeactualidad.

Según apunta el medio local, los vecinos de la zona escucharon algunos disparos e, incluso, pudieron ver a una persona encapuchada corriendo por el paseo marítimo.

El pesquero desde el que desembarcaron la droga continúa en el muelle, aunque el acceso está acordonado.

Aún no ha trascendido ni el número de detenidos ni la cantidad de droga incautada.