Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación antidroga en Gran Canaria: los agentes intervienen en un muelle pesquero

La policía interviene en Taliarte para evitar un desembarco de droga

Imagen de la playa junto al muelle de Taliarte.

Imagen de la playa junto al muelle de Taliarte.

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un fuerte operativo policial, que incluyó a agentes de la Policía Nacional y Local, se pudo ver en la noche de este domingo en el muelle de Taliarte (Telde) para frenar un desembarco de droga desde un barco pesquero, según informa Teldeactualidad.

Según apunta el medio local, los vecinos de la zona escucharon algunos disparos e, incluso, pudieron ver a una persona encapuchada corriendo por el paseo marítimo.

El pesquero desde el que desembarcaron la droga continúa en el muelle, aunque el acceso está acordonado.

Noticias relacionadas y más

Aún no ha trascendido ni el número de detenidos ni la cantidad de droga incautada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un turismo y una guagua de Global en Juan Grande
  2. Así es como multará el nuevo radar de la DGT que entra en funcionamiento hoy en esta carretera de Gran Canaria
  3. La Aemet sentencia el tiempo para este fin de semana en Canarias: temperaturas más frescas, viento y posible lluvia
  4. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  5. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  6. Josu Uribe: «Me repatea muchísimo ver en el Sporting o en la UD Las Palmas un jugador que no suma nada y que no es mejor que el de la casa»
  7. El fallecido en el accidente frontal de Juan Grande es un expolicía condenado por tráfico de droga
  8. Hallado el cadáver de un hombre en la Avenida Marítima

Operación antidroga en Gran Canaria: los agentes intervienen en un muelle pesquero

Operación antidroga en Gran Canaria: los agentes intervienen en un muelle pesquero

Don Francisco Pérez Azofra, el midas teldense

Don Francisco Pérez Azofra, el midas teldense

Un vertido provoca la muerte de miles de peces en Taliarte

Un vertido provoca la muerte de miles de peces en Taliarte

Telde aprueba 8,6 millones para pagar facturas y la limpieza viaria

Telde aprueba 8,6 millones para pagar facturas y la limpieza viaria

Libertad provisional para el médico detenido en Telde por presuntas agresiones sexuales

Libertad provisional para el médico detenido en Telde por presuntas agresiones sexuales

Mañana de caos en Telde: un choque entre un camión y un coche colapsa la GC-1 en plena hora punta de la mañana

Mañana de caos en Telde: un choque entre un camión y un coche colapsa la GC-1 en plena hora punta de la mañana

Telde celebra las Jornadas de Turismo y Patrimonio 2025 para redescubrir su historia y su cultura

Telde celebra las Jornadas de Turismo y Patrimonio 2025 para redescubrir su historia y su cultura

Expediente al edil de Más por Telde que denunció a otro por amenazas

Expediente al edil de Más por Telde que denunció a otro por amenazas
Tracking Pixel Contents