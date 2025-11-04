El gofio toma las calles de Telde este fin de semana: ocho locales reinterpretan el producto más canario

La ciudad de Telde se prepara para celebrar la VIII Jornada Gastronómica del Gofio. Un evento ya consolidado, que lleva a la mesa el producto canario por excelencia y, a través de platos y tapas tradicionales e innovadores, lo presenta en versiones diferentes para ponerlo en valor, mientras se promueven los productos locales y de kilómetro 0, además de dinamizar la actividad económica y turística del municipio.

Esta edición tendrá lugar desde este jueves y hasta el sábado, días 6, 7 y 8 de noviembre, en la Zona Comercial Abierta (ZCA) de San Gregorio, con la participación de ocho establecimientos locales: La tunera, Oasis Chill Out, La Canela, Churrería Melián, Viva Café, Encurtidos Antequera, La Araña y Ca Nerea (ZCA San Juan). Estos ofrecerán gofio, como ingrediente principal, en recetas dulces, saladas y en multitud de formas diferentes para su degustación, tales como chocolate caliente con churros rebozados en gofio, tarta de queso y el producto estrella al horno, bocadillos, pechuga de pollo rellena del “polvo” canario por excelencia y salsa de curry y gran variedad de repostería sin gluten (esta última de la mano de Oasis).

VIII Jornada Gastronómica del Gofio

Cabe destacar que se trata de una iniciativa impulsada por la Asociación de Empresarios de la ZCA de San Gregorio, financiada por la Consejería de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de Telde. Asimismo, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, que dirige Nayra Navarro, se han enmarcado las acciones de dinamización comercial y gastronómica en la ciudad.

Durante el acto de presentación de las jornadas, que tuvo lugar en la mañana de este martes en la Casa de la Juventud, estuvieron presentes el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, junto a la consejera del área implicada del órgano insular, Minerva Alonso; la presidenta de la Asociación de Empresarios de la ZCA, Natividad Suárez; la concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro; y la edil de Sector Primario, María Calderín.

“Telde ya lleva marcado en su calendario las Jornadas Gastronómicas del Gofio como uno de los eventos ya consolidados en la ciudad”, explica Juan Antonio Peña. “Una actividad que no sólo realza el valor del producto canario e impulsa su consumo en diferentes variantes, sino que supone una oportunidad para que los negocios locales dinamicen su actividad y se promuevan los productos teldenses, como es el caso del gofio del Molino de Fuego”.

“Invitamos a la ciudadanía a participar en esta iniciativa y a venir a Telde los días 6, 7 y 8 de noviembre para disfrutar de este regalo para el paladar donde el gofio no dejará indiferente a nadie”, concluye el primer edil.